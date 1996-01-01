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Государственную резиденцию на полуострове Гамова строить не будут

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Об этом заявил управляющий делами Президента России Владимир КОЖИН. Он сказал, что объект не будет возводиться «ни сейчас, ни в последующее время», несмотря на то, что сегодня Арбитражный суд Москвы отказал оленеводческому хозяйству «Гамово» в рассмотрении иска к управделами. Организация просила признать недействительным изъятие земель под строительство резиденции.

Объект, получивший в Приморье название «резиденция Путина» (почему-то не Медведева), должен был обойтись в 7,7 млрд рублей внебюджетных средств и разместиться на территории, принадлежащей охотохозяйству. Организация оспорила постановление администрации Хасанского района об изъятии земель под нужды Кремля, однако также не нашла поддержки в арбитраже. Охотхозяйство оценило изымаемые пастбища в $40 млн и сочло, что власти должны предложить им компенсацию или другой равноценный участок земли.

Между тем, по данным «ЗР», от идеи построить госрезиденцию в Приморье не отказались. Изначально рассматривались два варианта - район бухты Боярин на о. Русский и бухта Средняя на полуострове Гамова. вблизи единственного в России морского заповедника. В результате принято решение в пользу Русского, который таким образом обретает еще более особую значимость и для Владивостока, и для Дальнего Востока.

В июне уже был проведен аукцион на право заключить контракт на строительство резиденции - жилой дом и летний павильон стоимостью 50 млн руб. Тем более часть объектов здесь уже построена.

Строительство в бухте Боярин началось в 2003 году. Из краевого бюджета тогда было выделено около 20 млн рублей. Объект был построен вполне достойный: двухэтажных и два одноэтажных «теремка» в капитальном исполнении, хотя и деревянных, плюс к ним открытый летний павильон и четыре прогулочные дорожки общей протяженностью 2107,5 метра. Генеральным подрядчиком строительства выступало ЗАО «ДВ Стройсвязькомплекс», гензаказчиком - унитарное госпредприятие «Примстройзаказчик», а заказчиком-инвестором - администрация Приморья.

Решение построить Дальневосточную резиденцию президента во Владивостоке еще больше повышает статус города в глазах соседей по АТР. Как полагают эксперты, инвестиционный эффект от такого решения может быть сопоставим с фактом проведения саммита АТЭС.

К слову, исторически еще с 1901 года был введен запрет на капитальное строительство в южной части полуострова Голдобина, так как эти земли резервировались для размещения постоянной резиденции наместника. Эта резиденция, запроектированная петербургским архитектором Н.Е.ЛАНСЕРЕ, состояла из дворца, храма, жилых царских флигелей, парка, пристаней и т.д. и занимала по плану примерно 30 десятин земли. Тогда реализации этих планов помешала революция. Кстати право на строительство в бухте Боярин тоже 6 лет назад пришлось доказывать в суде.

В июле 2004г. Арбитражный суд Приморья отказал прокурору ТОФ в удовлетворении исковых требований, который оспаривал договор, согласно которому ООО СК «Гравит» получило в краткосрочное (побочное) лесопользование участок лесных угодий площадью 1,2 га на побережье бухты Боярин. Из материалов дела следует, что строения, возводимые ООО СК «Гравит», не принадлежат ему. Таким образом, у ответчика не было необходимости в получении участка под размещение не принадлежащих ему объектов.

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