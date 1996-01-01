Сколько нужно людей Дальнему Востоку?

В рамках реализации Стратегии развития Дальнего Востока и Забайкалья до 2025 г. предполагается решить вопрос с трудовыми ресурсами в регионе.

Предполагается, что за счет развития отраслей рыбохозяйственного, транспортного, топливно-энергетического и лесоперерабатывающего комплексов, а также создания космодрома миграционные потоки из региона снизятся под влиянием экономических факторов и государственной демографической политики. Суммарные потери населения составят от 5 до 7% населения. Рост численности населения произойдет после 2020 г. вследствие миграционного прироста, повышения рождаемости и снижения уровня смертности.

Полпред в ДФО Виктор ИШАЕВ считает, что на Дальнем Востоке должно жить столько людей, сколько необходимо государству для развития этой части страны. «Государство проводит политику на Дальнем Востоке. Исходя из этого, государство должно определять, сколько людей нужно, чтобы выполнить те или иные задачи. Была задача - заселить Дальний Восток, затем - удержать эту территорию. Потом появилась задача создать здесь мощный оборонный комплекс. После этого приходилось решать социальные вопросы на Дальнем Востоке, вопросы продовольствия. Просто привезти людей нельзя. Мы что, их привезем и под елочку посадим? Нужно создать нормальные рабочие места, дать достойную зарплату, перспективу получения жилья в ближайшие год-два. Решим этот вопрос, люди приедут, нет, значит, никто не поедет. Чтобы удержать молодежь, требуется решать вопрос с жильем. Есть своя квартира, человек никуда не поедет. Он будет здесь жить, создавать семью, рожать детей. Только работой можно чего-то добиться. Я в этом уверен. Что касается вопроса, сколько здесь нужно людей, то на сегодняшний день всего 93 тысячи вакансий, чтобы сохранить то, что есть. Но мы говорим о развитии, тогда значительно больше. Люди ехали сюда работать и зарабатывать. Север притягивал, но больше всего привлекали северные. Это нормальное явление, и его надо поддерживать», - сказал полпред журналистам.

Виктор Ишаев также добавил, что необходимо говорить о сбалансированности числа работоспособного и работающего населения. «На Чукотке, например,число экономически активного населения - 60%. Из них работает - 96%. На некоторых же территориях работоспособное население почему-то не работает. В Еврейской автономной области, например, половина работоспособных людей не работает. Значит - есть возможность жить, не работая. В Приморском крае, в Хабаровском крае - такая же ситуация», - отметил он.