Попасть в пилотный проект

С 2011 г. в России начинает действовать государственная программа «Доступная среда на 2011-2015 годы». По информации члена Совета, депутата Государственной Думы России, сопредседателя Межфракционного объединения по делам инвалидов Госдумы Валерия Селезнева, программа уже готовится к принятию.

Владивосток может попасть в один из трех пилотных проектов программы, которые будут реализованы в разных субъектах федерации, если скоординирует мероприятия по инвентаризации, паспортизации и классификации действующих объектов транспорта, связи и информации с точки зрения соответствия критериям доступности для различных групп инвалидов с существующими федеральными программами: «Стратегией социально-экономического развития ...до 2025 года» и «Развитие Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР».

На первом этапе реализации программы, в 2011-2012 годах, будет проведена своеобразная инвентаризация городских условий с точки зрения «доступной среды» для инвалидов и других маломобильных групп населения. На втором этапе, 2013-2015 годах, - предполагается проведение работ по обеспечению доступности городских объектов. Впрочем, чтобы попасть в число «пилотников», этого недостаточно. По мнению Селезнева, в Приморье необходимо провести краевой мониторинг и паспортизацию объектов материального окружения, информации и коммуникаций для инвалидов, а также принять краевую целевую программу по формированию доступной среды для инвалидов.

По сообщению заместителя главы администрации г. Владивостока Елены Гавро, в краевом центре сегодня проживает около 37 тысяч инвалидов. Администрация города приступила к разработке проекта муниципальной долгосрочной целевой программы «Доступная среда» на 2011-2015 годы. В двух учреждениях здравоохранения (МУЗ «ГКБ 4», МУЗ «ДКГБ») проведены работы по устройству бетонных полов в нулевой уровень, устройству пандусов, расширению дверных проемов.

Директор департамента социальной защиты населения Приморского края Лилия Лаврентьева сообщила, что в проекте долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка инвалидов в Приморском крае на 2012-2015 годы», который сейчас разрабатывается департаментом, предусмотрен раздел «Доступная среда».