Неделимые проценты

Гарантии равного доступа к государственным СМИ и больше шансов на мандат в представительном органе власти получила политическая оппозиция по итогам июльской сессии Законодательного Собрания Приморского края (ЗС ПК). Однако сами оппозиционеры весьма скептически отнеслись к новшествам.

Напомним, по российскому законодательству с 2005 г. к процессу распределения депутатских мандатов допускаются лишь партии, набравшие по итогам избирательной кампании более 7% голосов избирателей. Все остальные оставались «за бортом». Президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ предложил предоставить гарантии представительства в законодательном органе субъекта федерации партиям, набравшим более 5% голосов. Теперь партии, набравшие от 5 до 7% голосов избирателей, получат по одному мандату в законодательном органе. Впрочем, оппозиция считает, что от этого их позиции лишь ухудшатся.

- В результате только разговоров будет больше, но для реальных дел возможностей станет еще меньше, ведь оппозиция окажется разношерстнее и малочисленнее, будет более раздробленной, - пояснил депутат Законодательного Собрания Приморского края, первый секретарь Владивостокского горкома КПРФ Владимир БЕСПАЛОВ.

Новые правила создают парадоксальную ситуацию для выборов в Госдуму. Партия, набравшая, скажем, 6,99% голосов, получит одно место депутата. А партия, перешагнувшая барьер в 7%, лишь на самую малость, получит во много раз больше мандатов. Ведь она будет иметь доступ к их распределению, а в Госдуме 450 мест.

Но для Приморского края в этом плане ничего не изменилось.

- В Законодательном собрании 40 мест, и лишь половина из них, 20, распределяется по партийным спискам. Таким образом, «цена» одного мандата и раньше составляла 5%. Например, если партия набирала 10%, то получала 2 мандата, 15% - три и т.д., - пояснила «ЗР» председатель Приморской краевой избирательной комиссии Татьяна ГЛАДКИХ. - А вот если партия набирала меньше 7%, то не получала ничего. Теперь же у нее будет хотя бы один мандат, если она перешагнет 5%-ный барьер.

Например, на прошлых выборах ЗК ПК ЛДПР набрала 5,8% голосов и осталась без представителя. По новым правилам она при таком же результате получила бы один мандат.

В связи с этим нововведением возникает еще один нюанс. Партии, перешагнувшие 7%-ный барьер, будут распределять между собой только те мандаты, что останутся после раздачи тем, кто набрал от 5 до 7%. Скажем, если в этом диапазоне окажется одна партия, то ей отдадут одно место, и остальные будут делить между собой 19 кресел. Если от 5 до 7% наберут две партии, то крупным игрокам достанутся уже только 18 мест и т.д. Таким образом, «цена» мандата может существенно возрасти и будет тем выше, чем больше окажется маленьких партий, набравших от 5 до 7% голосов избирателей.

Ко второй новинке, призванной гарантировать равный доступ к государственным телевидению и радиовещанию в период между избирательными кампаниями, у оппозиции тоже критическое отношение.

Приморские депутаты приняли во втором и третьем чтениях проект закона «О гарантиях равенства политических партий, представленных в ЗС ПК Приморского края, при освещении их деятельности региональным телеканалом и радиоканалом».

Проект закона был разработан Избирательной комиссией Приморья по требованию федерального законодательства. В Приморье есть только один региональный государственный телеканал - ОТВ-Прим. А вот государственного радиоканала нет. Так что губернатор сам выберет из числа радиокомпаний, действующих на приморском рынке.

- Закон лишь декларирует равный доступ, но не обеспечивает его, поскольку все отдано на откуп самим телерадиокомпаниям, а они находятся в зависимости от власти. Например, ежегодная финансовая подпитка ОТВ-Прим уже достигла 100 млн руб. Понятно, кого она будет обслуживать, - заявила депутат от избирательного округа №2, представитель партии «Свобода и народовластие» Галина МЕДВЕДЕВА. - Я считаю, что надо было уже в законе четко записать - с какой периодичностью будут выступать депутаты, в какое время (лучше, конечно, в прайм-тайм) и с какой продолжительностью.

Однако предложение Медведевой не прошло. Оно превышает полномочия, предоставленные региону федеральным законодательством, пояснила представитель прокуратуры Приморского края в ЗС ПК Ирина ВОЛОДИНА.