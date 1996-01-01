5% на выборах - один мандат в Законодательном Собрании

Политические партии, набравшие в ходе выборов в Законодательное Собрание Приморского края не менее 5 и не более 7% голосов избирателей, получат право на один мандат.

Соответствующие изменения в Избирательный кодекс Приморья были приняты во втором и третьем чтениях на очередном заседании краевого парламента 21 июля, сообщила пресс-служба ЗС ПК.

Как отметил председатель комитета по региональной политике и законности Виктор ПИНСКИЙ, корректировка Избирательного кодекса Приморского края связана с требованием Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ". Изменения, внесенные в федеральное законодательство в апреле 2010 г., обязывают субъекты РФ установить своим законом положение о передаче депутатских мандатов спискам кандидатов, получившим менее 5% от числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании, и не допущенным к распределению депутатских мандатов в региональном законодательном органе. Проект изменений в Избирательный кодекс Приморского края учитывает также предложения Послания Президента РФ Федеральному Собранию о том, что партии, за которые на региональных выборах проголосовало более 5% избирателей, должны получить гарантии представительства в законодательном органе субъекта федерации.

Таким образом, согласно законопроекту, при проведении выборов в краевой парламент до распределения депутатских мандатов осуществляется передача депутатских мандатов спискам кандидатов, получивших менее 7%, но не менее 5% голосов избирателей. Каждому такому списку передается один депутатский мандат, который получает зарегистрированный кандидат, включенный в список в порядке очередности.

Эти положения Избирательного кодекса будут действовать во время очередных выборов в Законодательное Собрание Приморья в 2011 году. Интересно, что если бы такая норма была предусмотрена в 2006 году, один мандат в краевом парламенте смогли бы получить представители ЛДПР, которые набрали 5,8% голосов.

Кроме того, по предложению краевого избиркома во втором чтении депутаты внесли в законопроект ряд изменений, также продиктованных обновлением федерального выборного законодательства. В частности речь идет об увеличении срока полномочий избирательных комиссий с четырех до пяти лет, уточнении перечня документов, предоставляемых кандидатами на выборах и других вопросах.