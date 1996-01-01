www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.44 р. 100 JPY: 55.56 р.
EUR: 73.24 р. 10 CNY: 93.47 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

5% на выборах - один мандат в Законодательном Собрании

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Политические партии, набравшие в ходе выборов в Законодательное Собрание Приморского края не менее 5 и не более 7% голосов избирателей, получат право на один мандат.

Соответствующие изменения в Избирательный кодекс Приморья были приняты во втором и третьем чтениях на очередном заседании краевого парламента 21 июля, сообщила пресс-служба ЗС ПК.

Как отметил председатель комитета по региональной политике и законности Виктор ПИНСКИЙ, корректировка Избирательного кодекса Приморского края связана с требованием Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ". Изменения, внесенные в федеральное законодательство в апреле 2010 г., обязывают субъекты РФ установить своим законом положение о передаче депутатских мандатов спискам кандидатов, получившим менее 5% от числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании, и не допущенным к распределению депутатских мандатов в региональном законодательном органе. Проект изменений в Избирательный кодекс Приморского края учитывает также предложения Послания Президента РФ Федеральному Собранию о том, что партии, за которые на региональных выборах проголосовало более 5% избирателей, должны получить гарантии представительства в законодательном органе субъекта федерации.

Таким образом, согласно законопроекту, при проведении выборов в краевой парламент до распределения депутатских мандатов осуществляется передача депутатских мандатов спискам кандидатов, получивших менее 7%, но не менее 5% голосов избирателей. Каждому такому списку передается один депутатский мандат, который получает зарегистрированный кандидат, включенный в список в порядке очередности.

Эти положения Избирательного кодекса будут действовать во время очередных выборов в Законодательное Собрание Приморья в 2011 году. Интересно, что если бы такая норма была предусмотрена в 2006 году, один мандат в краевом парламенте смогли бы получить представители ЛДПР, которые набрали 5,8% голосов.

Кроме того, по предложению краевого избиркома во втором чтении депутаты внесли в законопроект ряд изменений, также продиктованных обновлением федерального выборного законодательства. В частности речь идет об увеличении срока полномочий избирательных комиссий с четырех до пяти лет, уточнении перечня документов, предоставляемых кандидатами на выборах и других вопросах.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru