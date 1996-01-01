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Без права на ликвидацию

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Около десятка опасных шахт в России находятся в муниципальной собственности. На работы по их закрытию в муниципалитетах средств нет, а федеральные власти не имеют права выделить деньги, так как закон не предусматривает финансирование негосударственных предприятий.

Тревогу бьют ветераны-шахтеры Партизанска. Озабоченность экологическим состоянием на шахте «Центральная» они высказали в открытом письме в адрес Президента России, краевых депутатов и Ростехнадзора. На днях, спустя несколько лет после последней приостановки работ, усиленными темпами на «Центральной» была возобновлена разработка террикона.

«Никаких мероприятий по устранению экологической опасности и защите жизни людей на горном отводе шахты не проводится, пишут в письме шахтеры. - По заключению ОАО «Дальвостниипроектуголь» и ВНИМИ, в зону провалов попадают 38 жилых домов, 2 гаража, магазин; в случаях сдвижения земной поверхности в районах старых отработок возможны площадные просадки кровли пластов или сдвижение почвы, в том числе под федеральной железной дорогой Владивосток-Находка. Возможно выделение подземных газов; загрязнение подземных и поверхностных вод, обеспечивающих питьевой водой Партизанск и Находку; подтопление шахтовыми водами погребов и подвалов...».

- Шахта существует давно, и в связи с тем, что на ней работы всё-таки велись, ее состояние было на контроле, в отличие от заброшенных, - говорит бывший глава Партизанского городского округа Игорь Рулько. - Что касается подземных вод, то никто сейчас не даст гарантий, что они не уйдут под землей в реку Тигровую или что не подтопят дома. Опасность выхода метана потенциально остается, но по моему поручению в бытность главой округа была проведена проверка, и специалисты метана не обнаружили. А вот так называемый мертвый воздух был. Он не может привести к взрывам, но на самочувствие горожан негативно повлиять может. Словом, я полагаю, что нужны постоянный мониторинг экологической обстановки вокруг шахты и обязательное выделение финансовых средств на устранение возможных негативных последствий ее полуживого состояния.

Шахта, о которой идет речь, с 1997 года числилась в ликвидационном списке неперспективных предприятий угольной отрасли. Тогда же был разработан план ее ликвидации, но, по заключению ученых, с остатками угля можно было еще поработать. И 11 июня 1998 года постановлением краевой администрации №272 появляется предписание остановить техработы по ликвидации шахты. Еще спустя некоторое время выходит постановление краевой администрации, по которому создается муниципальное унитарное предприятие и шахта «Центральная» передается ему в аренду. В договоре аренды руководство МУПа согласилось с тем, что по окончании угледобычи предприятие за свой счет проведет все работы, связанные с ликвидацией шахты. Если же у МУПа не будет денег на ликвидационные работы, то поручитель - комитет по управлению имуществом Партизанска - обязывается провести их за свой счет.

После трех лет работы финансовая несостоятельность МУПа стала очевидна, и решением от 26 декабря 2002 года оно был ликвидировано и лицензия сдана. Естественно не оказалось у предприятия и средств, чтобы «привести горные выработки в состояние, обеспечивающее безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей природной среды». Но, чтобы избежать расходов на ликвидацию и консервацию, МУП передал часть комплекса в аренду ООО «Шахтоуправление «Сучануголь».

29 октября 2003 года на шахте происходит взрыв метана. В реанимацию шахты было необходимо вложить не меньше 43 млн рублей, и в начале 2004 года шахтоуправление ринулось искать инвесторов. Несколько лет впоследствии работа шла в долг, который рос, и 19 января 2005 года по решению Арбитражного суда Приморья в отношении ООО «Шахтоуправление «Сучануголь» было введено конкурсное производство до 12 января 2006 года. Впоследствии долгое время на шахте просто поддерживалось рабочее состояние, и вот намедни началась разработка террикона шахты. Что в свою очередь вызвало беспокойство жителей.

- Ранее администрация неоднократно обращалась в Федеральное агентство по недропользованию с просьбой внести поправки в закон, по которым можно было бы проводить работы по закрытию муниципальных шахт за счет федерального бюджета, - рассказывает Игорь Рулько. - Но до практической реализации обещаний дело так и не дошло.

Чтобы исправить ситуацию, депутатам необходимо внести поправки в закон и разрешить участие госсредств в ликвидации муниципальных шахт.

Для «Центральной» потребуется не менее 170 млн рублей, в бюджете городского округа на 2010 год такие средства не предусмотрены.

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