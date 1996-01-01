Хабаровску показали Москву

В Хабаровском крае прошли Дни Москвы. На их проведение из столицы России прибыла внушительная делегация из 120 представителей власти, бизнеса, артистических кругов, возглавил которую мэр первопрестольной Юрий ЛУЖКОВ.

Естественно, что такая акция сопровождалась спортивными праздниками, концертами, традиционными экскурсиями на теплоходе по Амуру. Однако главным все-таки был обмен опытом, точнее, представление передового, по собственному убеждению руководства Москвы, опыта управления регионом дальневосточным коллегам. Москвичи рассказывали, как они организуют муниципальные закупки, как продвигают библиотечное дело, делились другими секретами успешного управления. С 1998 года (соглашение о сотрудничестве между Хабаровским краем и Москвой заключили в 1997-м) по 2008 год товарооборот между столицей России и окружным центром ДФО вырос в 6 раз, достигнув 2 млрд рублей. При этом из края в Москву поставляется продукции на 212 млн рублей, а из столицы в регион - почти на 1 млрд 800 млн рублей. На встрече губернатора края Вячеслава ШПОРТА и мэра столицы Юрия Лужкова руководители регионов нашли еще одну точку пересечения интересов. Столичный градоначальник выразил мнение, что край может быть интересен молодым москвичам как место экстремального отдыха, охоты и рыбалки.

Не противореча званому гостю, хозяин добавил, что территория готова предложить бизнесменам из первопрестольной еще и возможности для выгодных инвестиций в местную энергетику, переработку природных ресурсов, транспортный комплекс. А Юрий Лужков предложил привлекать московские компании для строительства в Хабаровском крае. Он почему-то решил, что здесь уже есть свободные площадки для строительства жилья, снабженные подведенной инфраструктурой, на которых могли бы разместиться столичные застройщики. Кстати, попытки москвичей зайти на стройки Владивостока с социальным жильем сломались как раз на отсутствии инженерных коммуникаций. В «Московском» квартале с трудом сдали один дом.

Так или иначе, но стороны нашли друг друга интересными и решили до конца 2010 года подписать новое соглашение о сотрудничестве, отражающее современные реалии. Заехав так далеко от Садового кольца, мэр главного российского города провел в Хабаровске совещание возглавляемой им межведомственной рабочей группы по региональной информатизации совета при Президенте РФ по развитию информационного общества и межрегиональной конференции «Использование информационных технологий в государственном и муниципальном управлении». Здесь обнаружилось, что Москва и Хабаровский край настолько разные, что схожи в вопросах сверхактуальности продвижения проекта «электронное правительство». При наличии огромных пространств плотность населения на 1 кв. км в Хабаровском крае достигает только 1,8 человека, а в Москве на ту же площадь приходится от 100 до 120 человек. И получается, что краю государственные услуги, оказываемые через интернет, нужны, чтобы сократить расстояния, приблизить возможности, к примеру, медицины Хабаровска и Комсомольска до отдаленных районов, а Москве они служат средством профилактики еще большего столпотворения населения в точках выдачи услуг. Учитывая, что в столице государства не только населения, но и денежной массы на квадратный километр выпадает значительное количество, там программа интернет-обслуживания, внедрения информационных технологий во все сферы жизни начала реализовываться раньше и теперь идет по пути тиражирования в регионах. Жаль, что тиражирования московских финансовых возможностей для других субъектов РФ не предполагается. Тем не менее Хабаровский край уже делает заметные шаги, отыскивая в виртуальном пространстве свое затерявшееся в таежных поселках население. С апреля в регионе действует интернет-портал государственных услуг, где уже можно осуществить доступ к 134 госуслугам краевой власти. К проекту подключаются районы и муниципалитеты, процесс не обещает быть быстрым, но все верят, что вскоре не только получение разрешений и справок может стать несложным за счет доступа к интернет-ресурсам властей разного уровня, но и телемедицина, дистанционное обучение, ряд других социальных сервисов несколько уравняют положение жителей крупных городов и отдаленных населенных пунктов. Москва тому поможет...