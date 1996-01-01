Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Хабаровску показали Москву
В Хабаровском крае прошли Дни Москвы. На их проведение из столицы России прибыла внушительная делегация из 120 представителей власти, бизнеса, артистических кругов, возглавил которую мэр первопрестольной Юрий ЛУЖКОВ.
Естественно, что такая акция сопровождалась спортивными праздниками, концертами, традиционными экскурсиями на теплоходе по Амуру. Однако главным все-таки был обмен опытом, точнее, представление передового, по собственному убеждению руководства Москвы, опыта управления регионом дальневосточным коллегам. Москвичи рассказывали, как они организуют муниципальные закупки, как продвигают библиотечное дело, делились другими секретами успешного управления. С 1998 года (соглашение о сотрудничестве между Хабаровским краем и Москвой заключили в 1997-м) по 2008 год товарооборот между столицей России и окружным центром ДФО вырос в 6 раз, достигнув 2 млрд рублей. При этом из края в Москву поставляется продукции на 212 млн рублей, а из столицы в регион - почти на 1 млрд 800 млн рублей. На встрече губернатора края Вячеслава ШПОРТА и мэра столицы Юрия Лужкова руководители регионов нашли еще одну точку пересечения интересов. Столичный градоначальник выразил мнение, что край может быть интересен молодым москвичам как место экстремального отдыха, охоты и рыбалки.
Не противореча званому гостю, хозяин добавил, что территория готова предложить бизнесменам из первопрестольной еще и возможности для выгодных инвестиций в местную энергетику, переработку природных ресурсов, транспортный комплекс. А Юрий Лужков предложил привлекать московские компании для строительства в Хабаровском крае. Он почему-то решил, что здесь уже есть свободные площадки для строительства жилья, снабженные подведенной инфраструктурой, на которых могли бы разместиться столичные застройщики. Кстати, попытки москвичей зайти на стройки Владивостока с социальным жильем сломались как раз на отсутствии инженерных коммуникаций. В «Московском» квартале с трудом сдали один дом.
Так или иначе, но стороны нашли друг друга интересными и решили до конца 2010 года подписать новое соглашение о сотрудничестве, отражающее современные реалии. Заехав так далеко от Садового кольца, мэр главного российского города провел в Хабаровске совещание возглавляемой им межведомственной рабочей группы по региональной информатизации совета при Президенте РФ по развитию информационного общества и межрегиональной конференции «Использование информационных технологий в государственном и муниципальном управлении». Здесь обнаружилось, что Москва и Хабаровский край настолько разные, что схожи в вопросах сверхактуальности продвижения проекта «электронное правительство». При наличии огромных пространств плотность населения на 1 кв. км в Хабаровском крае достигает только 1,8 человека, а в Москве на ту же площадь приходится от 100 до 120 человек. И получается, что краю государственные услуги, оказываемые через интернет, нужны, чтобы сократить расстояния, приблизить возможности, к примеру, медицины Хабаровска и Комсомольска до отдаленных районов, а Москве они служат средством профилактики еще большего столпотворения населения в точках выдачи услуг. Учитывая, что в столице государства не только населения, но и денежной массы на квадратный километр выпадает значительное количество, там программа интернет-обслуживания, внедрения информационных технологий во все сферы жизни начала реализовываться раньше и теперь идет по пути тиражирования в регионах. Жаль, что тиражирования московских финансовых возможностей для других субъектов РФ не предполагается. Тем не менее Хабаровский край уже делает заметные шаги, отыскивая в виртуальном пространстве свое затерявшееся в таежных поселках население. С апреля в регионе действует интернет-портал государственных услуг, где уже можно осуществить доступ к 134 госуслугам краевой власти. К проекту подключаются районы и муниципалитеты, процесс не обещает быть быстрым, но все верят, что вскоре не только получение разрешений и справок может стать несложным за счет доступа к интернет-ресурсам властей разного уровня, но и телемедицина, дистанционное обучение, ряд других социальных сервисов несколько уравняют положение жителей крупных городов и отдаленных населенных пунктов. Москва тому поможет...
Новости тематики
- Игорь Чемерис: Люди хотят отстоять победу Андрея Тарасенко
- Дальнему Востоку могут увеличить субвенции на здравоохранение
- Дальнему Востоку могут продлить сниженный энерготариф до 2028 года
- Опубликована деловая программа IV Восточного экономического форума
- Президент подписал закон по обнулению НДС для авиаперевозок на Дальний Восток
- Экспортный потенциал Дальнего Востока будет представлен на IV Восточном экономическом форуме
- Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиции расширяет сеть представительств за рубежом
- Глава государства подписал закон о "дедушкиной оговорке" и продлении льгот для инвесторов в ДФО
- Целевой набор - совместная работа муниципалитетов и вузов
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
Новости раздела
- Игорь Чемерис: Люди хотят отстоять победу Андрея Тарасенко
- На выборах губернатора в Хабаровском крае, похоже, все будет еще веселее, чем в Приморье
- Андрей Тарасенко лидирует на выборах Губернатора Приморского края
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
- Дальнему Востоку могут увеличить субвенции на здравоохранение
- Дальнему Востоку могут продлить сниженный энерготариф до 2028 года
- Опубликована деловая программа IV Восточного экономического форума
- Президент подписал закон по обнулению НДС для авиаперевозок на Дальний Восток
- Экспортный потенциал Дальнего Востока будет представлен на IV Восточном экономическом форуме
- За 7 месяцев текущего года отмечен высокий рост доходов в бюджет Владивостока
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стала известна фамилия нового врио губернатора Приморья
- Назван главный виновник острого политического кризиса в Приморье
- В Приморье определился первый кандидат на новые выборы губернатора
- В Приморье едут сразу четыре группы контролеров с чрезвычайными полномочиями
- Депутаты из Приморья обратились к Президенту России с открытым письмом
- Россия в одном шаге от запрета хождения в стране доллара и евро
- "Тарасенко предстоит выстроить диалог с жителями края и переубедить их"
- В декабре можно будет слетать из Владивостока в Японию "за пивом"
- Приморский Трамп
- Кандидатуры на пост врио главы Приморья плодятся как грибы после дождя