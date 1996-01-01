Строительство ТЭЦ в Совгавани требует федеральной поддержки

ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) считает чрезвычайно необходимой и своевременной инициативу полпреда президента РФ в ДФО Виктора ИШАЕВА, обратившегося на прошлой неделе к председателю правительства РФ Владимиру ПУТИНУ с просьбой о федеральной финансовой поддержке строительства ТЭЦ в г. Советская Гавань.

Полпред попросил премьер-министра дать поручение при формировании федерального бюджета на 2011 г. и последующие годы предусмотреть финансирование строительства ТЭЦ.

«Без новой ТЭЦ на юго-востоке Хабаровского края не обойтись. Мы (ДГК) фиксируем в этом энергорайоне неуклонно возрастающие потребности в электрической энергии и мощности: в 2008 г. максимум потребления составлял здесь 76 МВт, а в 2009 г. уже 83 МВт - сказывается формирование Ванино-Совгаванского транспортно- промышленного узла, портовой особой экономической зоны. Этот спрос не может быть надежно обеспечен Майской ГРЭС, построенной еще в 1938 г., и перетоками по единственной ЛЭП напряжением 220 кВ «Комсомольск-на-Амуре - Совгавань», - приводятся в сообщении слова генерального директора ОАО «ДГК» Михаила ШУКАЙЛОВА.

По словам Михаила Шукайлова, Совгаванская ТЭЦ, ввод которой запланирован на 2013 год, заместит устаревшие мощности Майской ГРЭС. Ее строительство повлечет за собой также реконструкцию электрических сетей 110 кВ и 35 кВ Советско-Гаванско-Ванинского энергоузла, что значительность повысит его надежность.

Кроме того, при строительстве станции и магистральных тепловых сетей предусматривается дальнейшая централизация теплоснабжения города Советская Гавань с закрытием неэффективных и высокозатратных муниципальных и ведомственных котельных. Строительство в Хабаровском крае новой теплоэлектростанции мощностью 120 МВт - один из наиболее масштабных инвестиционных проектов РАО «Энергетические системы Востока» («РАО ЭС Востока»). Он будет реализовываться под контролем ОАО «ДГК». На новую электростанцию по предварительным расчетам потребуется более 12 млрд руб.

В этом году планируется направить порядка 400 млн руб. из средств РАО «ЭС Востока» на проектно-изыскательские работы и подготовку проектно-сметной документации по Совгаванской ТЭЦ.

Еще 2 млрд 204 млн руб. должны были быть выделены из федерального бюджета в 2011 г., согласно ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 г.». С этой целью объект был включен в соответствующую бюджетную заявку. Но на данный момент Минэкономразвития России отнесло строительство Совгаванской ТЭЦ к категории неподдерживаемых расходов на период 2011-2013 гг.