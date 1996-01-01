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Объекты будущего года

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В федеральный бюджет 2011 года Хабаровский край делал заявку на финансирование 58 объектов в сумме 17,4 млрд рублей. Основная масса объектов - 28 штук на 15,4 млрд рублей - вписана в ФЦП «Дальний Восток и Забайкалье до 2013 года». Однако на 1 июля подтверждение о включении в план финансирования в будущем году получили только 24 проекта на 3,7 млрд рублей.

По данным министра экономического развития и внешних связей Хабаровского края Виктора КАЛАШНИКОВА, в 2011 году край может рассчитывать максимально на 4,3 млрд рублей из федерального бюджета. Сохранится ли финансирование строительства Тунгусского водозабора в Хабаровске и комплекса очистки вод Амурского водозабора в Комсомольске-на-Амуре? Получат ли федеральные деньги проекты удлинения ВПП в аэропорту села Богородское, реконструкции ВПП в аэропорту поселка Чумикан, строительства ЛЭП «Высокогорный - Кенада» и строительства школы в поселке Тумнин Ванинского района? Ответа нет. Сильно пострадает от сокращения программа дорожного строительства: на 2011 год планировалось почти 6 млрд рублей, но пока просматриваются только 825 млн рублей.

Под большим вопросом оказалось финансирование таких проектов, как строительство ТЭЦ в Советской Гавани, мини-завода по сжижению природного газа в Николаевске-на-Амуре, строительство автодорожного моста через протоку Амурская на остров Большой Уссурийский, автодороги Аян - Нелькан - Югоренок и целого ряда других.

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