Расти большой

Среди российских городов, наиболее благоприятных для предпринимательства, Хабаровск, по версии рейтинга известного журнала "Форбс", стал вторым, пропустив вперед лишь Краснодар. Эта информация в начале лета стала настоящим сюрпризом для жителей города, заставила местные компании еще раз оценить условия ведения бизнеса, показала, что развитие малого и среднего бизнеса в Хабаровском крае находится под особой опекой совместно работающих властей края и муниципалитета.

Досье В Хабаровском крае на начало 2010 года работало около 34 тысяч индивидуальных предпринимателей, почти 19 тыс. малых предприятий, 162 компании, относящиеся к категории среднего бизнеса. В 2009 году оборот малых и средних предприятий края, без учета микробизнеса, превысил 94,5 млрд рублей, что составило 21,7% от оборота полного круга организаций края. При этом доля малых и средних предприятий на краевом рынке труда – почти 28%.

Это в начале 90-х казалось, что бизнес, как сорняк, растет сам по себе, только не выкорчевывай. Теперь же, пройдя по бездорожью близкого к анархии "свободного" рынка, мы понимаем, что предпринимательство без поддержки, нередко пренебрегающее законами государства и нормами морали в поисках легкой прибыли, в самом деле может перейти в разряд сорной травы, наибольшую пользу от существования которой получает криминальный мир. Поэтому задача поддержки и аккуратной "поправки" бизнеса выходит за рамки экономических мотиваций, обретая политическую актуальность. В Хабаровском крае взаимодействие властей и бизнеса регулируется целевой программой "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 2010 – 2012 годы". По счету это уже седьмая программа с таким названием, но с разными датами и меняющимся в соответствии с требованиями времени содержанием.

Только один пример. В России День предпринимателя отмечается с 2008 года, а в Хабаровском крае – с 1998-го. Регион был в числе тех субъектов, которые выходили с предложением об установлении общегосударственного праздника к президенту страны и в Правительство РФ. То есть то, о чем еще даже не говорили в Москве, уже делалось в Хабаровске. И праздник предпринимателей – только одна из черт краевой политики. Можно вспомнить еще конкурс "Предприниматель года", работающий на поддержку имиджа бизнеса в крае, ряд мер реальной помощи начинающим и развивающим свое дело. Если задуматься, то понимаешь, что по-другому быть и не могло. Хабаровский край в начале 90-х – депрессивная территория с остатками советской промышленности, закрывающимися производствами, малой плотностью населения и слабо развитой транспортной инфраструктурой. Трудно себе представить, но даже до Комсомольска-на-Амуре не было асфальтированной дороги от Хабаровска.

В такой ситуации были надежды на то, что бизнес хоть немного трудоустроит население, даст хоть небольшие доходы в муниципальные и региональный бюджеты. Однако возможности для развития предпринимательства были худшими в сравнении не только с центральной Россией, но и с соседними дальневосточными территориями, где была лучше инфраструктура, больше плотность населения, не было северных территорий. Получается, что в тот сложный момент краевые власти были вынуждены искусственно создавать более-менее благоприятные условия, чтобы малые компании стали появляться, расти, превращаться в средние и крупные.

Интересно, что во время кризиса 2009 года власти Хабаровского края предприняли шаги в том же самом направлении. В условиях выросшего дефицита бюджета, общего спада производства и при отсутствии ясности с конъюнктурой мировых рынков, от которой зависит большинство крупных производств в регионе, правительство и Законодательная дума края нашли возможность усилить поддержку предпринимательского корпуса, на эти цели были направлены самые большие суммы за всю историю: 40 млн рублей из краевого бюджета, к которым свои 97 млн рублей добавил федеральный бюджет. В итоге получилось в 29 раз больше, чем тратилось в 2008 году. И это стало только частью широкого спектра предпринятых мер.

Предприятия важнейших секторов, работающие по упрощенной системе налогообложения, получили снижение ставки налога с 15% до 8%. По подсчетам министерства экономического развития и внешних связей Хабаровского края, льгота сохранила в пользовании компаний около 70 млн рублей. Бюджет края пошел на уступки, отказавшись от возможности получения дополнительной прибыли за счет ежегодной индексации арендной платы за пользование занятыми предпринимателями помещениями. В 2009 году плата за аренду помещений осталась на уровне 2008 года. Эту инициативу поддержали муниципалитеты, в итоге такой поддержкой воспользовалась 761 компания-арендатор. Благодаря предоставленной возможности выкупа арендуемого имущества, собственниками помещений на льготных условиях стали 104 малых и средних предприятия.

В 2009 году в крае впервые создан гарантийный фонд для кредитования бизнеса, размер которого составил 50 млн рублей. Использование механизма гарантий позволяет малым и средним предприятиям получать без лишних проволочек кредиты на сумму более 200 млн рублей ежегодно. После проведения реорганизации новый импульс получила деятельность Фонда поддержки малого предпринимательства в крае: расширилась территория применения программы микрофинансирования, возросло количество обучающих мероприятий для бизнеса.

Расчет себя оправдал. В кризисном 2009 году в сравнении с 2008-м малых и средних предприятий в Хабаровском крае стало на 470 больше, доля этого сектора экономики в общем обороте выросла с 19,4% до 21,7%, появилось 1700 новых рабочих мест, прирост налоговых платежей в краевой бюджет от малого и среднего бизнеса составил 1,17 млрд рублей и достиг 6,2 млрд рублей, доля платежей выросла в региональном бюджете с 12% до 15,4%. Эффект от мероприятий 2009 года сказался и на показателях первого квартала 2010 года, по итогам которого рост налоговых поступлений от деятельности предпринимателей составил 10%.

В 2010 году меры интенсивной поддержки бизнеса в Хабаровском крае продолжаются. Около 219 млн рублей составит прямая помощь из регионального и федерального бюджетов, еще более 600 млн рублей придут в виде льгот и других преференций. Это больше, чем в 2009 году. И нерешенных вопросов в сфере поддержки малых предприятий тоже немало. Доля малого бизнеса в экономике края хоть и соответствует среднероссийским показателям, но значительно отстает от уровня развитых стран, к которому стремятся краевые власти.

Правительство края уже не устраивает простое увеличение количества небольших предприятий в традиционных отраслях, среди которых превалирует торговля, сосредоточившая до 48% малых компаний. В регионе, ставящем перед собой цели промышленного преображения, особые ожидания и к предпринимательству. Однако пока, по данным "Дальневосточного агентства содействия инновациям" (ДАСИ), малых предприятий с инновационными характеристиками в крае около 100. За два года деятельности ДАСИ в промышленности внедрены 17 инновационных проектов. Идеи жителей края в 2009 году произвели хорошее впечатление на организаторов конкурса инновационных проектов по программе "Старт" Фонда И.М. Бортника (Москва): в 2009 году в числе победителей оказались три проекта из Хабаровска.

Но надо много и активно работать, чтобы внедрение изобретений стало массовым и привело к изменению качества промышленного производства региона. Чтобы инновации малых предприятий были приняты, чтобы рос их производственный потенциал, в крае подступают к реализации проекта развития кооперационных связей между малым бизнесом Комсомольска-на-Амуре и одним из крупнейших и самых современных в стране предприятий машиностроения – КнААПО. Если проект докажет свою эффективность, можно ожидать распространения практики на взаимодействие предпринимателей с другими производственными комплексами.

В крупнейших города края – Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре – размещено 80% малых предприятий и 69% индивидуальных предпринимателей. И такая тенденция не очень радует правительство региона – ресурсы бизнеса, его мобильность и гибкость мало работают на социально-экономическое развитие районов. Во всех муниципалитетах края имеются свои программы поддержки малого бизнеса. Но они слабо финансируются из местных бюджетов. Исключением является Хабаровск, где только прямая поддержка местного бюджета в 2010 году превышает 24 млн рублей, что вместе с мерами краевого правительства дало результат, зафиксированный рейтингом "Форбса". Муниципальная инфраструктура поддержки предпринимательства в районах развита слабо или полностью отсутствует.

Серьезным тормозом для развития бизнеса являются набившие оскомину, но никуда не ушедшие административные барьеры. Предприниматели жалуются на проблемы с отводом земельных участков и выдачей разрешений на строительство и другую хозяйственную деятельность, предоставлением помещений в аренду и размером оплаты за неё, не совсем ушли в прошлое и бессистемные, внеплановые визиты контролирующих органов. Борьба с этими явлениями ведется на административных и общественных фронтах.

Пока регион слабо представлен в федеральных программах господдержки бизнеса, и это тоже ресурс, которыми региональные власти намерены воспользоваться в ближайшее время. По данным министерства экономического развития и внешних связей края, в стране в рамках действия программы Минэкономразвития РФ создано более 120 бизнес-инкубаторов и 110 технопарков, в то время как Хабаровский край мероприятия данной программы до последнего времени обходили стороной.

Чтобы помочь предпринимателям реформировать страну, чтобы они сами стали носителями морали, а не безнравственности, чтобы рос их вклад в развитие промышленности и социальной сферы, надо ежедневно кропотливо ухаживать за все еще хрупким экономическим растением, называемым малый бизнес. В условиях дальневосточного климата такая поддержка особенно важна. Поэтому в Хабаровском крае внимание к данному вопросу сохраняется на самом высоком уровне.