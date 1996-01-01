Без развития нет перспективы благополучия

Председатель Законодательной думы Хабаровского края Сергей ХОХЛОВ – представитель реального сектора экономики. С 1996 года по март 2010 года его жизнь была тесно связана с "Амурметаллом", куда он пришел сначала арбитражным управляющим, затем стал генеральным директором завода, а впоследствии и гендиректором управляющей компании группы "Амурметалл".

Кстати, это первый случай в истории краевого парламента, когда ее спикером стал руководитель крупного производства. До этого спикерами были офицер, представитель правительства края, врач. И вот в нынешнем году руководить Законодательной думой и региональным отделением партии "Единая Россия" доверили Сергею Хохлову. Сергей Алексеевич ответил на вопросы "ДК".

– Сергей Алексеевич, как региональный парламент может влиять на условия работы производственных предприятий в крае, какие механизмы используются сегодня депутатами Законодательной думы Хабаровского края и насколько они эффективны?

– Ни один субъект не вправе изменять правила игры в экономике, которые должны быть едиными для всего государственного пространства. Иначе может возникнуть правовой хаос в стране. Места с отдельными правилами ведения бизнеса называются особыми экономическими зонами. В них законодательно обустраиваются условия, способствующие росту производства, внедрению научных изобретений и т.д., в зависимости от специализации ОЭЗ. У нас по такому принципу формируется портовая особая экономическая зона в Советской Гавани, и то, какие льготы получат ее участники, определяется федеральными нормативными актами.

В то же время в каждом субъекте, как правило, имеется ряд региональных преференций для новых производств, для предприятий важнейших отраслей, для инновационных предприятий, для предпринимателей и других участников экономических процессов, которых найдет нужным и возможным поддержать региональная власть. Хабаровский край в этом вопросе всегда старался идти в авангарде. У нас много лет существуют региональные налоговые льготы для инвесторов, реализующих значимые для территории проекты, им, кроме того, оказывается административная помощь, позволяющая без задержек получать всю разрешительную документацию, и, конечно, инвестору гарантирована моральная поддержка краевого руководства, что тоже важно.

В арсенале правительства края и Законодательной думы имеется такой инструмент, как гарантии бюджета под кредиты для предприятий, осуществляющих модернизацию производства. В 2005 году установленный размер бюджетных гарантий составлял 2,2 млрд рублей, в 2009 году он вырос до 6,8 млрд рублей, и на 2010 год зафиксированный депутатами размер таких гарантий составляет около 4 млрд рублей.

Отдельно можно сказать о краевых программах поддержки малого и среднего бизнеса, помощи сельскому хозяйству, предусматривающих целый набор преференций – от льгот по налогам до бесплатных обучающих курсов и субсидирования процентных ставок по кредитам. В этом году только прямая поддержка региональным бюджетом малого и среднего бизнеса составит 219 млн рублей. Кроме того, более чем на 600 млн рублей предприниматели получат льготы и другие преференции. В целом в 2010 году объемы поддержки малого и среднего бизнеса за счет федерального и регионального бюджетов вырастут в 1,9 раза в сравнении с предыдущим 2009 годом, в котором совместная федерально-региональная поддержка малых и средних предприятий выросла в 29 раз по отношению к 2008 году. Тенденция говорит сама за себя.

Однако надо иметь в виду, что, предоставляя налоговые льготы, мы сокращаем в текущем периоде доходную часть бюджета, выдавая гарантии, – рискуем отвечать за предприятие средствами бюджета в случае невозврата кредита. Поэтому любые формы бюджетной поддержки должны быть многократно взвешены, оценены их риски и возможный рост доходов в бюджет края. Вот на программы поддержки предпринимательского сектора, о которых я говорил выше, мы в минувшем году потратили более 764 млн рублей, а налоговых платежей от малых и средних компаний в краевой бюджет получили 1170 млн рублей. Рентабельность вложений по итогам года составила 53%, что доказывает высокую эффективность предпринятых мер поддержки.

Эффективным можно считать предоставление гарантий краевого бюджета под проект комплекса переработки древесины СП "Аркаим" в Ванино. А вот, например, предложение о гарантиях для ОАО "Дальэнергомаш", поступившее недавно в ходе нашего с губернатором края визита на предприятие, надо как следует взвесить. Причем думать надо не только нам, но и тем, кто просит оказания такого рода поддержки. Собственник предприятия должен понимать, что правительство края, Законодательная дума будут рассматривать вопрос о бюджетной гарантии только при наличии проработанного проекта, с полным анализом срока окупаемости, подтверждением сбыта продукции. Нужно быть готовым предоставить в залог имущество в качестве обеспечения гарантии. Акции, вероятно, затребует кредитующий банк.

Вообще, об эффективности действий по созданию условий для развития экономики красноречиво говорит динамика исполнения бюджета за 4 месяца 2010 года: доходная часть выросла в сравнении с аналогичным периодом 2009 года на 25%. И это при том, что у нас еще не заработали в полную силу такие бюджетообразующие предприятия, как КнААПО, "Амурметалл", "Амурский судостроительный завод".

– При таких темпах, наверное, можно рассчитывать на дальнейшее увеличение объемов социальной поддержки населения?

– Наши депутаты с гордостью выдают избирателям информацию о том, что 79% бюджета Хабаровского края расходуется на социальные нужды. А я говорю: коллеги, это плохо. Потому что такой бюджет не дает региону возможности развития. Почти все, что зарабатываем, мы "проедаем" и не строим в достаточном количестве новую социальную и экономическую инфраструктуру, не имеем возможности в больших объемах стимулировать преференциями промышленность и бизнес, чтобы получить современные предприятия, способные обеспечить социально-экономический рост края в будущем. Изменить пропорции расходов можно только за счет увеличения доходной части, которое способна обеспечить экономика. Не будут работать предприятия – не будет ни школ, ни больниц, ни зарплат бюджетникам. Поэтому, с удовольствием деля дополнительные доходы, надо всегда помнить про поддержку экономики. Только она дает развитие, а без развития нет перспективы достижения благополучия.

Если же этого не будет и весь бюджет мы начнем раздавать в виде зарплат, пособий и доплат к пенсиям, через короткий период времени у нас произойдет то же самое, что в Греции. Люди получали деньги, которые на самом деле не зарабатывали, и жили замечательно. Их содержало государство, беря все новые займы и кредиты, но думать о том, что это скоро кончится, никто не хотел. Что дальше, все знают: страна – банкрот, находится на грани развала. И для нас это должно стать уроком: нельзя тратить больше, чем зарабатываешь, хочешь хорошо жить, учись хорошо трудиться. Другого не дано. Все остальное – обман.

– Вы как-то сказали, что сегодня надо ресурсы вкладывать в севера. Но там ведь экономики почти не осталось.

– А там люди живут! Пусть немного, но это жители нашего края, граждане нашей страны. И потом, с точки зрения экономики, севера – это наш почти нетронутый ресурс, к которому мы довольно скоро вернемся. И процесс уже начался. Посмотрите на Чукотку – она встала на путь развития в результате того, что Роман АБРАМОВИЧ инвестировал собственные средства в разработку месторождений территории. И бывший губернатор Чукотки в данном случае выступает не как благотворитель, организующий бизнес ради того, чтобы просто занять людей. Он делает это, так как видит возможность получения прибыли.

Теперь одна из компаний Романа Абрамовича намерена построить ГОК и на севере Хабаровского края, в Николаевском районе. На нашем севере уже активно работает "Полиметалл". И я считаю, что этот процесс будет только набирать обороты. А если сегодня потерять постоянное население, закрыть базовые северные города и поселки, завтра их восстанавливать будет значительно сложнее и многократно дороже. Вахтовый метод никогда не позволит по-настоящему освоить северные территории. Поэтому наша задача – сохранить население северных районов, сохранить созданную в предыдущие десятилетия социальную инфраструктуру. Я убежден, что очень скоро мы получим от этого и экономическую отдачу.

– Сергей Алексеевич, вы дважды выигрывали выборы в одном и том же одномандатном округе. В то же время в этом году выборы в думу края второй раз проходили по смешанной системе, предполагающей голосование и за партии, и за отдельных кандидатов. Как вы считаете, есть ли разница в ответственности перед избирателями между депутатами-одномандатниками и партийцами, кто лучше способен отстаивать интересы избирателей своего округа?

– Думаю, что разница есть. Хотя все депутаты равны друг перед другом, перед законом и перед населением, разница в том, что за прошедших по партийным спискам ответственность несет партия, а одномандатники отвечают перед людьми за свои личные обещания. Лично общаясь с избирателями, обещая им в глаза предпринять определенные шаги, депутат-одномандатник потом и несет бремя личной ответственности перед жителями своего округа. Поэтому мотивация у него, как правило, выше. Другое дело, что решить какой-либо вопрос одному крайне сложно. Гораздо легче это сделать при поддержке партии, особенно если она обладает большинством в краевом парламенте.

Хотя надо иметь в виду, что депутат, как и партия, должен руководствоваться прежде всего интересами большинства жителей региона. И если такого правила придерживаться, можно добиться многого. Например, включить районный объект в общекраевую программу может любой депутат. И тут не важна его политическая принадлежность: если объект по-настоящему важен, если парламентарий сумеет это объяснить своим коллегам и представителям правительства края, я вас уверяю, объект будет включен в программу, потому что мы работаем на благо всех, а не только на тех, кто за нас голосовал.