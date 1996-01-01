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Владивосток ждет в гости президента
Президент России Дмитрий Медведев посетит Владивосток 3-4 июля в связи с юбилейными мероприятиями в честь 150-летия города и масштабными общероссийскими учениями "Восток-2010".
Глава государства примет участие в основных торжествах по случаю 150-летия Владивостока, они состоятся на стадионе "Динамо". На следующий день Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России примет участие в военно-морских учениях "Восток-2010". В них задействованы корабли и подводные лодки Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов, самолеты дальней авиации, сухопутные части постоянной боевой готовности Дальневосточного и Сибирского военных округов. Ожидается, что Дмитрий Медведев выйдет в залив Петра Великого на тяжелом атомном ракетном крейсере "Петр Великий".
Высокому гостю покажут строительство объектов саммита АТЭС-2012. Не исключается вертолетная экскурсия над будущими мостами через бухту Золотой Рог и пролив Босфор Восточный, корпусами Дальневосточного федерального университета. К приезду президента также готовятся строящийся микрорайон "Снеговая падь" для ветеранов и действующих военнослужащих ТОФ и ДВО на 60 тыс. человек и другие объекты. Как и подобает юбиляру, Владивосток активно прихорашивается к предстоящему празднованию своего дня рождения.
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