Почетное консульство ЮАР открылось во Владивостоке

Первое в России Почетное консульство Южно-Африканской Республики открылось во Владивостоке по ул.Постышева, 7а. Для его открытия Владивосток посетил Чрезвычайный и Полномочный посол ЮАР в РФ Беки Уинстон Джошуа Ланга - известный деятель Африканского национального конгресса, борец против режима апартеида в свое время получил образование и защитил кандидатскую диссертацию в СССР. Почетным консулом во Владивостоке назначен Юрий СИВАЧЕНКО, известный в Приморье бизнесмен, генеральный директор ООО «Руспасифик-Групп». По его словам, в ближайшее время во Владивостоке откроется ресторан «Мама Африка», где можно будет попробовать блюда южноафриканской кухни.