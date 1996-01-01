Муниципалитеты тонут в долгах

КГУП «Примтеплоэнерго» отказалось от участия в объявленном администрацией Лесозаводского городского округа конкурсе на право заключения договоров аренды недвижимости, необходимой для теплоснабжения территории. Причина - хронические неплатежи местной власти. Оставаться здесь еще и на следующий сезон - что называется, себе дороже.

«Примтеплоэнерго» обратилось с открытым письмом к жителям, депутатам и главе Лесозаводского городского округа, в котором разъяснило свою позицию.

Долги тянутся еще с позапрошлого отопительного сезона, а предприятие все «входило в положение», «шло навстречу» и т. д. Всего с начала прошлого отопительного сезона местному бюджету было начислено почти 60 млн руб. Оплачена лишь половина. Сейчас долг муниципалитета - без малого 30 млн. Администрация Лесозаводского городского округа в марте представила гарантийное письмо, обещая до октября расплатиться с предприятием. Но готовятся к зиме не в октябре, а летом. Поэтому «Примтеплоэнерго» настаивало на погашении долга до 1 июля.