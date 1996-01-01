Предприниматели выражают благодарность чиновнику

Начальник отдела развития предпринимательства департамента экономического развития администрации Приморского края Вера ЕВТУШЕНКО, руководившая отделом много лет, перешла на другую работу в структуре администрации края.

Новый руководитель пока не назначен, наверняка, на эту должность будет объявлен конкурс. Обязанности руководителя временно возложены на одного из заместителей. Как сообщили «ЗР» в общественных организациях предпринимателей, они выражают благодарность Вере Михайловне за то, что все годы своей работы она защищала интересы малого и среднего бизнеса.

«Надеемся, что новый руководитель сохранит прежний стиль руководства, отличительной чертой которого было понимание проблем бизнеса и привлечение его для разработки нормативной базы», - говорят предприниматели.

Особый интерес в предпринимательской среде сегодня вызывает работа по программам поддержки бизнеса. Заложенное финансирование разделов программ уже срывается по срокам. Сможет ли новый руководитель войти в курс дела и довести начатое до конца года, покажет время.