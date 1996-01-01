Губернаторы Дальнего Востока: «Мы просим поддержки...»

Во время совещания с президентом Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ в Хабаровске «ЗР» обратился к главам дальневосточных субъектов РФ с двумя важными для региона вопросами.

Каких решений, способных обеспечить дальнейшее экономическое развитие вашего региона, вы ждете от федеральных властей?

Егор БОРИСОВ, президент Республики Саха (Якутия):

- Прежде всего, развития инфраструктуры на Дальнем Востоке, в том числе, в нашей республике. Нужны железные и автомобильные дороги, линии электропередач. Инвесторы сегодня проявляют большой интерес к месторождениям Якутии, но их останавливает отсутствие инфраструктуры. Работа на этом направлении ведется, существует специальная программа, и есть неплохие перспективы ликвидации инфраструктурных недостатков, важно не снижать взятых темпов. Кроме того, мы просим поддержки для наших базовых отраслей - алмазной, угольной, золотодобывающей промышленности. Им надо помочь встать на ноги после кризиса.

Александр ВИННИКОВ, губернатор Еврейской автономной области:

- Это, прежде всего, вопросы высоких тарифов на железнодорожные перевозки, которые увеличивают себестоимость нашей продукции, делая ее неконкурентоспособной. В этой же плоскости лежит и проблема высоких цен на энергоресурсы. Если говорить о сдерживающих факторах регионального значения, я бы отметил необходимость переориентации высшего профессионального образования. Сегодня в области, как, впрочем, и в других дальневосточных субъектах, опытные специалисты уходят с производства на пенсию, а молодые предпочитают получать дипломы гуманитариев. Надо изменить систему подготовки и профориентации молодежи, чтобы обеспечить приток инженерных кадров на восстанавливающиеся и новые производства.

Сергей ДАРЬКИН, губернатор Приморского края:

- Приморский край находится в центре повышенного внимания президента и правительства нашей страны. На государственном уровне уже принят ряд стратегических решений. При активной федеральной поддержке началась реализация 69 инвестиционных проектов. Их общая стоимость - более 2 трлн рублей. Безусловно, самым крупным проектом является подготовка к саммиту АТЭС-2012. По нашим подсчетам, к 2025 г. в сравнении с 2008-м валовой региональный продукт увеличится в 6,1 раза - до 1951,4 млрд руб.

Между тем серьезным сдерживающим фактором для выхода дальневосточных товаропроизводителей на рынки России является стоимость транспортировки продукции. Поэтому на совещании у президента я выступил с предложением о введении субсидий предприятиям региона на перевозки в центральные регионы и в обратном направлении. При этом субсидии должны предоставляться именно предприятиям-производителям, отгрузившим продукцию. Введение данного механизма потребует финансовые ресурсы в объеме 5-6 млрд руб. в год при кратном мультипликативном эффекте.

К слову, уже действующий порядок субсидирования авиаперелетов для населения региона доказал свою эффективность. В 2009 г. субсидиями воспользовались 163 тыс. дальневосточников, в том числе 39 тыс. - жители Приморского края.

Олег КОЖЕМЯКО, губернатор Амурской области:

- Мы ведем речь о строительстве железнодорожной ветки между БАМом и Транссибом, проходящей через Гаринский ГОК. Группа компаний «Петропавловск» готова инвестировать в этот проект заемные средства, но надо, чтобы ОАО «РЖД» заключило с ними договор подряда с рассрочкой платежа на 10 лет и приняло в собственность новую дорогу. Импульс развитию придаст строительство ЛЭП-220 от Зейской ГЭС до Эльгинского месторождения каменных углей. В августе начнется строительство ВЛ-500 «Подстанция «Амурская» - Государственная граница». Это - первая очередь проекта. И мы бы хотели, чтобы его вторая часть - продолжение линии до Зейской ГЭС - начала реализовываться не с 2013 года, а уже с 2012 года, что позволит быстрее окупить затраты и получать прибыль от экспорта электроэнергии в КНР. Все эти вопросы требуют решения на уровне Правительства РФ и способны помочь в развитии не только Амурской области, но и всего Дальнего Востока.

Алексей КУЗЬМИЦКИЙ, губернатор Камчатского края:

- Если говорить в целом, то от государства мы ждем помощи в создании промышленной и социальной инфраструктуры. В частности, открытия Северного морского пути, базовой точкой которого станет Петропавловск-Камчатский. В этом году должен состояться первый проход по маршруту, который является более коротким и безопасным, чем Южный морской путь. Я надеюсь, что он станет и экономически более выгодным, что даст возможность предложить новые транспортные возможности нашим партнерам из АТР и позволит без лишних препятствий доставлять продукцию рыбохозяйственного комплекса Камчатского региона в центральный районы страны. В этой связи я также поддерживаю прозвучавшее на совещании предложение губернатора Приморья Сергея Михайловича Дарькина о субсидировании государством грузовых перевозок в направлении Дальнего Востока и обратно. А еще мы, совместно с другими дальневосточными губернаторами, добиваемся выполнения поручений президента о создании свободных экономических зон на территории Камчатки, Чукотки, Магадана и Сахалина.

Александр ХОРОШАВИН, губернатор Сахалинской области:

- Конечно, это решение вопросов развития инфраструктуры, сдерживающих развитие экономики Дальнего Востока. Для нас они важны даже в большей степени, потому что Сахалин - островной регион.

Вячеслав ШПОРТ, губернатор Хабаровского края:

- На встрече с президентом я поднимал вопрос совместного с КНР освоения острова Большой Уссурийский. Для нас этот проект имеет большое значение, но в данный момент решение о его реализации приостановилось в связи с переносом сроков строительства автомобильного моста, являющегося ключевой частью необходимой инфраструктуры. Помимо этого, нам сегодня важно при переходе на цифровое телевизионное вещание добиться включения региональной телекомпании в состав первого мультиплекса.

Как в вашем регионе идет работа по реализации заданного Президентом РФ направления на модернизацию и инновационное развитие экономики?

Егор БОРИСОВ, президент Республики Саха (Якутия):

- В республике работа по модернизации экономики связана, прежде всего, с развитием нефтяной и газовой промышленности. «Сургутнефтегаз» и другие нефтяные компании уже начинают осваивать залежи нефти. В этом году в регионе начал работу «Газпром», который вложит более 10 млрд руб. в разведку, а через два-три года начнет добычу на месторождениях газа. Однако перспективы мы видим не столько в разработке сырьевых запасов, сколько в создании нефте- и газоперерабатывающих производств.

Реализуя инновационные проекты, мы, совместно с «Роснанотехнологиями», создали в Санкт-Петербурге крупное предприятие по производству светодиодных ламп. У нас почти половина доли в проекте, и следующим шагом станет организация филиала этого производства в Якутске. Используя месторождение базальта, мы начали выпускать базальтовое волокно. Теперь готовимся расширять продуктовую линейку предприятия с помощью нанотехнологий.

Одним из условий успешной модернизации и инновационного развития является наличие современной образовательной базы. И здесь мы добились того, чтобы наш Якутский университет преобразовался в Северо-Восточный университет и стал одним из 10 федеральных университетов России.

Александр ВИННИКОВ, губернатор Еврейской автономной области:

- На территории области находятся пять предприятий легкой промышленности. В течение последних 7 лет все они ведут техническое и технологическое переоснащение производства, благодаря чему мы по качеству продукции стали превосходит импорт, конкурируя при этом по ценовым параметрам даже с продукцией из КНР. Такая модернизация позволила сделать рентабельными все предприятия легпрома области и увеличить их вклад в рост производства, составивший по итогам 6 месяцев 2010 года 109,2%.

Сергей Дарькин, губернатор Приморского края:

- Большие планы в развитии инновационного сектора связываю с Дальневосточным федеральным университетом, который строится на о.Русский. Университет станет площадкой для интеграции передовых научных достижений, особенно в области био- и нанотехнологий, направленных на продление человеческой жизни. При ДВФУ предусмотрено создание Тихоокеанского инновационного терминала - иннновационно-промышленной зоны с технопарком высоких технологий. Это ресурс для развития экономики всего Дальнего Востока, а Приморский край станет центром обмена знаний России со странами АТР. Отмечу, что для модернизации экономики края важное значение имеет развитие высокотехнологичных производств и альтернативных источников энергии, которых у нас раньше не было. Газ сделает приморскую экономику конкурентоспособной и среди стран АТР.

Олег КОЖЕМЯКО, губернатор Амурской области:

- Для нас модернизация и переход к инновационной экономике уже давно не слова, а реальные дела. Вот-вот будет введена в строй вторая очередь Олекминского ГОКа по добыче 2,5 млн тонн титано-магнетитовой руды. В производстве применяются инновационные технологии. Наряду с этим с 2012 года начнется строительство Гаринского ГОКа мощностью 10 млн тонн железной руды. Пуск этих объектов даст возможность экспортировать 15 млн тонн руды в страны АТР. Экспортная выручка составит более $1,5 млрд и позволит приступить в 2014 году к строительству металлургического комбината для производства прямовосстановленного железа. Такой завод в мире только один - в Канаде. Второй будет в Амурской области.

Алексей КУЗЬМИЦКИЙ, губернатор Камчатского края:

- Мы рассматриваем перспективу развития только через призму применения инновационных технологий и модернизацию производства. Например, в рыбопромышленном комплексе, составляющем 57% экономики региона, переоснащение предприятий идет весьма высокими темпами, все больше увеличивая в валовом региональном продукте долю высококачественной переработанной рыбопродукции. Пусть в других отраслях результаты этой политики пока не так заметны, но пройдет немного времени, инновационные подходы начнут проявляться и там в виде появления самых современных, во многом уникальных сервисов и производств.

Александр ХОРОШАВИН, губернатор Сахалинской области:

- Недавно мы провели научно-практическую конференцию, посвященную вопросам модернизации экономики Сахалина. Были выделены три базовых варианта развития: инерционный, инновационный и инвестиционно-индустриальный. Инерционный не устроил нас по заложенным показателям. На инновационном пути региону придется начинать все с нуля. Поэтому мы выбрали инвестиционное направление, предполагающее активную модернизацию отраслевой экономики. А уже на базе работающих по новым технологиям диверсифицированных промышленных мощностей мы приступим к внедрению инноваций.

Вячеслав ШПОРТ, губернатор Хабаровского края:

- Наша задача - создать на нашей территории максимальное количество современных предприятий, перерабатывающих наше сырье. Мы уже строим целый ряд предприятий по глубокой переработке древесины и другого сырья. В частности, в Амурске готовится к запуску фабрика, на которой извлекать золото из породы будут с применением нанотехнологий. Аналогов такому производству в России просто нет.

Для развития инновационной составляющей я в течение последних шести месяцев занимаюсь вопросом установки в крае суперкомпьютера. Нашел понимание у премьер-министра Владимира ПУТИНА, поговорил с министрами правительства, от которых зависит успех проекта, и думаю, что его реализация уже просматривается. У нас много талантливых ученых и изобретателей как в научных и учебных заведениях, так и на производстве. Суперкомпьютер станет для них хорошим помощником, сократив время разработок и ускорив их применение на практике. Более того, мы сможем продавать высокоскоростные математические расчеты, которых на Дальнем Востоке не делает никто, и уже это станет инновационным производством.