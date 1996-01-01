Интеграция Дальнего Востока России в АТР: Миссия невыполнима?

На совещании в Хабаровске Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ поднял тему интеграции российского Дальнего Востока в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Обозреватель «ЗР» побеседовал на эту тему с директором Тихоокеанского центра стратегических исследований Михаилом ТЕРСКИМ.

- На совещании в Хабаровске президент Дмитрий Медведев призвал дальневосточников активизировать процесс интеграции со странами АТР. Первые лица государства достаточно давно и регулярно озвучивают эту идею. Однако все остается без изменений. На ваш взгляд, что мешает процессу интеграции Дальнего Востока в АТР?

- Думаю, в головах руководства нашей страны - «каша». Отдельный регион не может быть субъектом интеграции. Дальний Восток не может самостоятельно интегрироваться в АТР. Должна интегрироваться вся Россия. Именно поэтому совершенно правильно губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН в течение последних 5-7 лет стал говорить о Тихоокеанской России, которая может и должна интегрироваться в АТР.

- Россия в целом, кажется, движется в направлении интеграции со странами АТР. Кроме деклараций есть и реальные шаги - вступление нашей страны в АТЭС. Форум этой организации, как известно, в 2012 г. примет Владивосток. Разве не так?

- Пока есть только декларация о разработке программы интеграции России в рынки АТР. Причем внятного публичного документа нет. Даже не ясно, кто является разработчиком программы. Если правительство, то не понятно, кто мешал разработать ее намного раньше. Это во-первых. Второй момент - Россия на сегодняшний день лишь формально является членом АТЭС, а фактически - наблюдатель в этой организации. Ни в одном из направлений, по которым страны АТЭС вырабатывают общие подходы, наша страна не принимает участия.

Это и создание транспортно-логистических коридоров, и поддержка малого бизнеса, и свобода перемещения представителей бизнеса по странам АТР. Тридцать последних лет говорим о международном транспортном коридоре «АТР-Россия-Европа». Но никаких правовых документов, регулирующих его деятельность, так и не принято. Хотя в АТР функционирует 6 таких коридоров. 5 - на территории Китая. В странах АТЭС бизнесмен получает специальную карточку и может без визы свободно перемещаться по странам, входящим в организацию. Но не россияне. Наш МИД не выдает соответствующие карточки. Россия не присоединяется к выработанным правилам.

Еще пример. Страны АТЭС, выполняя решения форумов АТЭС, создают свободные торговые зоны. Нам тоже нужна такая зона. Свободные торговые зоны помогают пройти кризис менее болезненно, дают импульс развития местному бизнесу. И Медведев сказал, что мы не должны стоять в стороне. Однако пока все остается лишь на словах. А на практике правительство противодействует данному процессу. Только в приграничную зону «Пограничный-Суйфэньхэ» «закопано» примерно 700 млн руб. с российской стороны и около $400 млн - с китайской. Но даже эту зону, построенную по межправительственному соглашению, огороженную забором и вышками, мы открыть не хотим. Бизнес понимает, что это очень нужно, и вкладывает средства, а правительство не поддерживает проекты. По крайней мере, на данный момент.

Мы не участвуем в образовательных программах АТР. В России много говорят о Болонском процессе и перенимают европейский опыт - тот же ЕГЭ. При этом игнорирует аналогичный процесс в Азии, где он проходит интенсивнее, а по своему содержанию более глобален и интересен.

Страны АТР - Япония, Китай, Корея - создают новое образовательное пространство, которое по многим параметрам превосходит Европу и Америку. В АТР процесс подготовки специалистов идет несколько иным путем по другим схемам. Их образовательные программы ориентированы на профессиональные компетенции. Их основу составляют не государственные образовательные стандарты и тесты (хотя в том или ином виде они есть), а реальные проекты.

- Поясните, пожалуйста, на конкретном примере.

- В проекте строительства трансграничной зоны по производству высококачественных белковых продуктов в районе реки Меконг во Вьетнаме принимают участие 62 вуза из разных стран региона. То есть конкретные студенты конкретного вуза уже знают, что после окончания учебы получат право на сдачу экзамена для работы в этом проекте. И все пять лет учебы они проходят соответствующую подготовку с учетом специфики этого конкретного проекта.

Технология такого проектного обучения рассчитана на десятилетия, и ее внедрение давно началось в странах АТР. Например, для ее реализации японцы перевели часть своих вузов на преподавание исключительно на английском языке еще 10 лет назад. В Корее процесс идет уже 20 лет. Уже 5 лет, как такие вузы появились в Китае. У нас же ничего в этом направлении не делается. Мы лишь кичимся своими специалистами. А соседи по АТР не кичатся. Они понимают, что ресурсов одной страны для обеспечения эффективности экономики недостаточно и нужна кооперация.

Нашим же вузам не дают открывать свои филиалы за рубежом. Единственный, уникальный проект - это филиал ДВГУ в Японии. Но это лишь ректор Дальневосточного государственного университета Владимир КУРИЛОВ сумел добиться еще во времена Бориса ЕЛЬЦИНА. Но больше ни одному институту не позволяют открывать свои филиалы. Хотя, например, китайцы хотят видеть наших преподавателей у себя. Студентов отправлять к нам и дороже, и проблем больше. Готовы принять наших педагогов, но Правительство России не разрешает.

В связи с таким подходом повисает в воздухе идея создания в Приморье Федерального университета (ДФУ). Пока нет четкого понимания его специфики. Правительство предлагает местному сообществу сформулировать, чего мы хотим от ДФУ. Но ведь это должна быть не региональная, а общегосударственная политика, рассчитанная на долгосрочную перспективу, хотя бы на 30-50 лет.

- И все-таки нужно признать, что Дальний Восток во многом отличается и экономически отрезан от центральной России. Разве не так?

- Конечно. Целый ряд сырьевых продуктов, производимых на Дальнем Востоке, не находят спроса в России. Лишь около 10-12% дальневосточного регионального продукта востребованы на внутрироссийском рынке. Все остальное потребляется или в самом регионе, или вывозится за рубеж. Так что бизнес вынужден ориентироваться на внешние рынки.

Дальневосточный бизнес ориентирован на АТР. И если ему не мешают, то он успешно работает. Посмотрите, как хорошо местный бизнес организовал поставки японских машин на российский рынок. По мировым меркам - это малый бизнес. И он за очень короткий срок сумел интегрироваться в японскую экономику! Правительство, к сожалению, быстро разрушило этот проект. Причем, ничего не предоставило взамен, не трансформировало его во что-то другое. Конечно, люди, потратившие на этот проект более 15 лет своей жизни, недовольны действиями правительства.

Сейчас наш бизнес пошел в Китай. И там создает суперсовременные, мирового уровня предприятия, в том числе инновационного характера. И без какой-либо поддержки государства. Просто бизнесу удобнее и выгоднее работать там, а не здесь, в России. Фактически малый капитал действует вопреки воле правительства, которое применяет меры по ограничению вывоза капитала. А ведь без вывоза капитала невозможна настоящая интеграция. У нас почему-то идея интеграции ограничивается заклинаниями - приходите к нам, осваивайте наши ресурсы, нашу землю. Но это односторонний подход. Наш российский капитал тоже должен иметь возможность идти туда, где ему выгоднее.

Главное же - руководство страны должно, наконец, сформулировать и донести до общественности четкую и понятную программу интеграции России в Азиатско-Тихоокеанский регион.