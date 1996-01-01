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Единороссы проголосуют за Путина

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Региональные отделения партии «Единая Россия» уже получили рекомендации, за кого агитировать и голосовать на выборах депутатов Госдумы и Президента России. Кандидаты давно знакомые, но предстоит рокировка фигур.

Выборы депутатов Государственной Думы РФ должны пройти в следующем, 2011 г., а выборы Президента России состоятся в 2012 г. До официального старта избирательных кампаний еще много времени. Формально кандидаты пока даже не объявили о своем намерении баллотироваться. Однако, фактически, подготовка к выборам уже началась.

Досье

В нынешнем составе Госдумы 5-го созыва представлены четыре партии: «Справедливая Россия» - 38 мандатов, ЛДПР - 40 мест, КПРФ - 57 мандатов и «Единая Россия», имеющая подавляющее число мест - 315. Приморский край в Госдуме представляют шесть человек, из них трое от «Единой России»: Василий УСОЛЬЦЕВ и Руслан КОНДРАТОВ, а также представитель партийной верхушки заместитель председателя Госдумы Владимир ПЕХТИН.

Идет борьба за места в партийных списках кандидатов. Например, по мнению многих политологов, губернатора края Сергея ДАРЬКИНА не устраивают нынешние депутаты Госдумы Усольцев и Кондратов. Но по их фигурам еще ведется кулуарная борьба и окончательное решение пока не принято. А вот представителя центра в приморском списке «Единой России» Владимира Пехтина, судя по всему, сменит председатель Госдумы и высшего Совета «Единой России» Борис ГРЫЗЛОВ.

- К нам в региональное отделение партии пришла рекомендация агитировать и голосовать на выборах в Госдуму за Бориса Грызлова, а на выборах Президента России - за Владимира Путина, - сообщил «ЗР» информированный источник в Приморском региональном отделении «Единой России».

Борис Грызлов, как известно, родился в пригороде Владивостока в семье военного летчика и до четырех лет жил в Приморье. Затем его семья переехала в Ленинград. Еще при прежнем главе администрации Владивостока Владимире НИКОЛАЕВЕ Борис Грызлов был удостоен звания «Почетный гражданин Владивостока», для чего пришлось изменить Устав, запрещавший присуждать это звание действующим руководителям.

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