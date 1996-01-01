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Перепись населения: Цена 25 вопросов
По $5 на одного жителя Хабаровского края потратит государство во время предстоящей с 14 по 25 октября 2010 года переписи населения. Если учесть, что численность населения в крае сегодня достигает 1,4 млн человек, то получится, что меньше чем за две недели на проведение кампании в регионе будет потрачено около $7 млн.
Отвечая на вопросы «ЗР», руководство ответственного за проведение переписи территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю сообщило, что в нынешнюю кампанию затраты на одного жителя выросли в 5 раз (с $1) в сравнении с переписью 2002 г. Правда заработная плата рядовых переписчиков, большую часть которых составляют студенты, в кратном выражении увеличилась меньше - в среднем с 1600 до 7000 рублей. «Хабаровскстат» планирует привлечь к участию в кампании более 4 тыс. переписчиков, работу которых будут организовывать и контролировать более 1000 инструкторов и других управленцев.
Жителям предстоит ответить на 25 вопросов государственной важности, среди которых источники и размеры доходов, условия проживания, национальное самоопределение. Интересно, что именно самоопределение, то есть принцип - записывать все со слов гражданина, не ставя их под сомнение, приводил в 2002 году к казусным цифрам.
Так, некоторые представители европеоидной расы уверенно заявляли, что они - чернокожие, что и фиксировалось в протоколах, выявляя наличие «темных пятен» в демографии населенных пунктов. Другие старались выделиться, объявляя себя долларовыми миллионерами, хотя живут при этом в самых скромных условиях. Лавры Корейко у них никто не оспаривал, и средний уровень доходов в регионе незаслуженно подрастал. В «Хабаровскстате» считают такие отклонения от реальной картины вполне возможными и сегодня, что также в некотором роде является отражением положения населения... психического.
В практике предыдущей переписи были случаи нападения на переписчиков собак, возникновения других неприятностей при обходе жилмассивов. Чтобы минимизировать вред, привлекается страховая компания. В 2010 году так же, как и в 2002-м, страховать переписчиков будет «Военно-страховая компания». В этом году сумма выплат по оплаченной государством страховке составит до 20 тыс. рублей на человека. Сейчас представители страховой компании ведут работу с будущими бойцами опросного фронта, предлагая им за небольшие суммы, от 50 рублей, заключить договоры дополнительного страхования, увеличивающие объемы возможных выплат более чем в 5 раз.
Руководство «Хабаровскстата» выражает единодушную уверенность в пользе переписи и эффективности затрат на ее проведение, предполагая, что полученные с ее помощью данные помогают лучше управлять государством, точнее формировать специальные программы поддержки, видеть реальное положение населения.
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