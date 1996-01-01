В думе Хабаровского края снова делят бюджет

Депутаты Законодательной думы Хабаровского края на внеочередном заседании утвердили в первом чтении изменения основных параметров краевого бюджета на 2010 год. Впервые с кризисных времен 2009 года региональные законодатели не сокращали расходы, а делили дополнительные доходы.

Проанализировав экономические данные за 4 месяца, краевой минфин обнаружил сверхплановый рост доходной части и спрогнозировал ее увеличение по итогам всего года. Теперь доходы могут составить 45 млрд 312 млн рублей, что на 5 млрд 44 млн рублей больше показателей, ожидавшихся при разработке и принятии бюджета в конце 2009 г. Правда, собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета Хабаровского края вырастут только на 3 млрд 254 млн рублей, остальное увеличение - вклад федерального бюджета.

Крупнейшими поставщиками дополнительных доходов станут налоги на прибыль и на доходы, дающие прирост в 2,4 млрд рублей. Краевой минфин связывает прогнозируемое увеличение этих налогов с ростом отдачи от целого ряда экономических отраслей и увеличением фонда оплаты труда.

По данным органов государственной статистики, индекс промышленного производства в крае за 5 месяцев 2010 г. вырос на 127% по отношению к январю-маю 2009 г. При этом наибольшими темпами прирастали обрабатывающие производства, опередившие прошлогодние показатели на 145,6%. В процентном соотношении лидерами роста стали лесопереработчики, увеличившие производство лесоматериалов первичной степени обработки на 188,4%. Однако, по данным того же крайстата, сальдированный финансовый результат обрабатывающих производств (прибыли минус убытки) показал за первые 5 месяцев убытки в 727 млн рублей, а наиболее положительные результаты продемонстрировали транспорт и связь, оказавшиеся в прибыли на 2 млрд 518 млн рублей. После транспорта самым финансово эффективным видом бизнеса, даже без учета оборота малых предприятий, оказались оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, получившие прибыль в 894,7 млн рублей. Соперничает с торговлей по этому показателю только добыча полезных ископаемых - 884,6 млн рублей. Этим отраслям Хабаровский край и обязан основной долей роста платежей налога на прибыль.

По данным статистики, в январе-мае 2010 года объем денежных доходов населения сложился в размере 136 млрд 175 млн руб. и по сравнению с аналогичным периодом 2009 года увеличился на 22,7%. Денежные доходы в расчете на душу населения составили 19447 рублей, что на 22,9% больше, чем в 2009 году. Это - база роста налога на доходы физических лиц.

Так или иначе, но денег в бюджете стало больше, и депутаты с готовностью приступили к распределению их по расходным статьям. Среди идей по распределению доходов обращает на себя внимание сумма в 7,7 млн рублей, предназначенная для оснащения приемной Президента РФ в Хабаровске. Не иначе как в краевой столице будет создана простенькая копия кабинета главы государства в Кремле. Кроме того, предлагается раздел «Культура» пополнить инвестициями - 18 млн рублей в объекты капитального строительства. На заседании профильного бюджетного комитета краевой думы представитель минфина сообщил, эти деньги должны пойти на изготовление и установку постамента под памятник первооткрывателю Приамурья адмиралу Невельскому. Сам памятник изготавливается на средства Михаила ЗАДОРНОВА, решившего сделать подарок Хабаровску, а постамент под него предложено соорудить краевому правительству. Видимо, сатирик-юморист решил-таки подшутить над хабаровчанами и заказал изваяние Церетели, раз под него требуется столь дорогостоящий и, можно предположить, объемный постамент.