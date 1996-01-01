Зачем уходят в сенаторы?

Чуть более месяц назад в Приморье появился новый сенатор, который к тому же оказался самым молодым членом Совета Федерации за его почти десятилетнюю историю. Теперь уже бывший вице-спикер краевого Законодательного собрания Игорь ПУШКАРЕВ был избран сенатором всего через несколько дней после своего тридцатилетия, которое и дало ему официально право стать членом Совета Федерации.

- Игорь Сергеевич, сразу после назначения сенатором вы заявили, что ваша главная цель - лоббировать интересы края. Однако практически любой человек, хоть как-то знакомый с ситуацией в стране, понимает, что сегодня Совет Федерации - это достаточно скучный орган с полуабстрактными полномочиями, которые с трудом проецируются на конкретные субъекты РФ. Как вы сами видите, какие формы лоббирования интересов края возможны на сегодняшний день?

- По сравнению с 90-ми, когда в Совет Федерации входили губернаторы и главы региональных парламентов, его статус, бесспорно, понизился. О причинах можно говорить достаточно много, однако, по моему мнению, главная из них - это зависимость сенаторов. Их могли легко снять до истечения срока полномочий. Однако кое-какой прогресс в данном случае есть. В начале декабря был принят закон, значительно усложняющий процедуру отзыва. Сейчас это можно сделать только по представлению председателя Совета Федерации. Поэтому я думаю, что постепенно статус сенаторов вновь будет повышаться.

Впрочем, у них и сейчас есть достаточно широкие полномочия для лоббирования региональных интересов. Я лично, проведя консультации, принял решение работать в комитете по бюджету. Думаю, что одной из основных форм лоббирования станет работа в согласительных комиссиях и рабочих группах, созданных для обсуждения различных федеральных программ.

Перед собой я ставлю конкретную цель: cделать так, чтобы эти программы в максимально полном объеме работали на территории Приморского края. И здесь, как мне кажется, должен очень сильно пригодиться опыт совместной работы с администрацией края и Законодательным собранием. Дело в том, что почти все федеральные программы сегодня действуют на условиях софинансирования, поэтому без активного участия региональных властей они в любом случае не будут работать на территории края.

- Если вернуться к вашему избранию, то не секрет, что ему предшествовала добровольная отставка Олега КОЖЕМЯКО, который после поражения на выборах на Камчатке остался, что называется, у "разбитого корыта". Поэтому сейчас вполне естественно вновь активизировались разговоры о том, что его отставка не была такой уж и добровольной и вы его "подсидели". Тем более что Кожемяко ушел буквально за месяц до того, как вам исполнилось 30 лет?

- Если быть точнее, то это случилось не за один, а за два месяца. Кожемяко ушел в сентябре, а день рождения у меня в ноябре. Поэтому если бы Олег Николаевич хотел баллотироваться в губернаторы Камчатской области, как сенатор от Приморья, то ему вряд ли бы помешало мое тридцатилетие. На самом деле, когда Кожемяко написал заявление о сложении полномочий, то для нас всех это было очень большим откровением. Конечно, плох тот солдат, который не желает стать генералом, и для меня продвижение вперед имеет большое значение. Однако кого-то подсиживать - это не мой метод. Чтобы добиться чего-то в жизни, нужно работать и развиваться самому, а не ставить палки в колеса другим.

- Есть мнение, что в этом движении вперед должность члена Совета Федерации лишь промежуточная "остановка", а главная цель - это губернаторское кресло. В нынешних условиях, когда губернаторы фактически будут назначаться президентом, сенаторство вполне можно рассматривать как один из способов попасть в "обойму"?

- Мне, если честно, очень приятно слышать такие вопросы. Это значит, что мои личные качества высоко оценены и теоретически кто-то может рассматривать возможность моего назначения на столь высокую должность. Хотя сразу же напрашивается встречный вопрос: почему губернатором, а не сразу президентом?

Необходимо ставить перед собой реальные цели и задачи. Сейчас для меня главное - это быстро войти в работу, достигнуть каких-то результатов и добиться подтверждения своих полномочий. Не секрет, что в июне 2006 г. у нас будет совершенно новый состав Законодательного собрания, который рано или поздно поднимет вопрос о своем представителе в Совете Федерации. Полтора года - не такой уж и большой срок. И мне придется приложить немало усилий, чтобы показать свою эффективность.

- Когда вас избрали зампредом Законодательного собрания, вы достаточно долго были председателем совета директоров ОАО "Спасскцемент", а сейчас по-прежнему остаетесь его рядовым членом. Став сенатором, вы планируете сложить эти полномочия?

- Вряд ли. Насколько я знаю, это не запрещено законом. Хотя в данном случае есть один нюанс. За свою деятельность я не должен получать никакого вознаграждения. Это как некая общественная функция. К примеру, сейчас многие члены правительства являются членами советов директоров российских компаний, в которых государство является акционером.

Я думаю, что в данном случае не нужно лукавить. Когда меня избирали и депутатом Законодательного собрания, и вице-спикером, я работал на "Спасскцементе". Отчасти, за меня голосовали именно как за генерального директора предприятия. Поэтому и сейчас не собираюсь утрачивать связь с "Спасскцементом". Хотел бы, чтобы он развивался и рос.

- Все последние годы в России прошли под знаком борьбы с олигархами и отстранения бизнеса от политики. Однако в Приморье наблюдается прямо противоположная тенденция. Все основные должности и в исполнительных, и в представительных органах власти заняли именно представители бизнеса. В принципе, и вы, и губернатор, и новый мэр Владивостока намного больше подходят под определение "олигарх", чем тот же ХОДОРКОВСКИЙ, который никогда не занимал никаких должностей в органах власти.

- Практически на каждого человека, особенно во время выборов, можно повесить ярлык: "денежный мешок", "вор", "бандит", "олигарх". Однако мы не должны забывать один простой факт: их избирают, и против этого ничего не сделаешь. У нас в Законодательном собрании есть представители и бизнеса, и культуры, и науки, и люди, пришедшие из исполнительной власти, есть и Иван Павлович РОГОВОЙ, представляющий рабочий класс. Конечно, некий крен в сторону бизнеса имеется. Но я лично не вижу в этом ничего плохого. Это вполне нормально.

Так же, как нет ничего негативного в нормальном, здоровом лоббизме. Так, я никогда не скрывал, что лоббирую интересы Спасска в Законодательном собрании и что теперь буду лоббировать интересы Приморского края в Совете Федерации. Однако тут нужно понимать одну важную вещь. Если заниматься лоббизмом в ущерб другим, то ничего не получится. Будет только хуже. К примеру, когда мы делали программу ремонта муниципальных дорог, то включали в нее все без исключения города и районы края.

- Когда вы начали говорить про лоббирование интересов Спасска и Приморского края, то все же упустили самое первое звено в этой цепочке - "Спасскцемент". Между тем, если говорить о слиянии бизнеса и власти, то два главных вопроса к вам хорошо известны. Это строительство в крае бетонных дорог и льготные тарифы на электроэнергию для "Спасскцемента".

- С моей точки зрения, бетонные дороги - это пример того самого здорового лоббизма, от которого всем будет хорошо. В России уже давно никто не спорит, что нужно строить дороги. Причем, хорошие дороги. И сейчас, отчасти благодаря нам, в Приморском крае все понимают, что по всем основным показателям бетонные дороги гораздо лучше, чем асфальтовые. Поэтому еще полтора года назад и Законодательное собрание, и администрации края приняли постановления о необходимости строительства в Приморье бетонных дорог.

Однако денег для этого в краевом бюджете по-прежнему нет, поскольку сейчас основная часть средств тратится на текущее содержание дорог. Здесь есть вполне объективные причины. Однако начинать работу в любом случае нужно, особенно во Владивостоке, где необходимы современные и долговечные дороги.

Я уверен, что в конце концов мы начнем строить бетонные дороги, причем не только в Приморском крае, но и за его пределами. Так, я приложу все усилия, чтобы участок федеральной трассы Чита-Находка был именно бетонным. На самом деле я могу часами отстаивать свою позицию, но главный довод в общем-то прост: дороги нужны для того, чтобы оживить экономику и обслуживать растущий грузопоток. Однако о каком грузопотоке можно говорить, если в распутицу нагрузка на ось на асфальтовых дорогах не должна превышать 4-5 тонн. Мы же не чипсы планируем перевозить.

Что касается льготных тарифов на электроэнергию, то "Спасскцемент" как предприятие круглосуточного цикла уже на протяжении 10 лет является одним из крупнейших льготников, что, кстати, полностью себя оправдывает. Предприятие постоянно увеличивает объемы производства, при этом почти вся продукция предприятия идет на внутренний рынок. То есть государство помогает не только и не столько нам, а всей экономике Дальнего Востока.

- То, что "Спасскцемент" давно получает дотации на компенсацию разницы в энерготарифах, хорошо известно. Однако если построить тренд на основе двух показателей - с одной стороны, льготные тарифы для "Спасскцемента", а с другой - величину вашей должности, то получится прямо-таки математическая зависимость. Чем выше ваша должность, тем ниже тарифы.

- Я вообще считаю, что с учетом пуска Бурейской ГЭС, которая производит очень дешевую электроэнергию, просто преступно держать столь высокие тарифы в крае. У нас электроэнергия для промышленности сейчас дороже, чем в Китае, что ненормально. При этом приморским предприятиям во многом искусственно не дают выйти на ФОРЭМ (федеральный оптовый рынок. - Прим. "ЗР"), где энергия дешевле.

Конечно, я понимаю, что для энергетиков нынешняя ситуация очень выгодна - получать энергию по 17 коп., а продавать по 2 руб. Поэтому раз государство разрешает им работать по такой схеме, то нет ничего странного в том, что оно дотирует структурообразующие предприятия, к которым и относится "Спасскцемент".

У нас до 1907 г. цемент возился вокруг Африки из самой Одессы. Только после запуска "Спасскцемента" строительство на Дальнем Востоке ожило. С тех пор ситуация не изменилась. Сейчас на долю предприятий, управляемых компанией "Востокцемент", приходится около 90% рынка. Поэтому я считаю, что и с экономической, и с политической точки зрения "Спасскцемент" должен получать дотации на компенсацию разницы в энерготарифах.