Остров Русский – знаковое место

ИринаМасштабы строительства, развернувшегося во Владивостоке в связи с предстоящим здесь в 2012 году саммитом руководителей стран АТЭС, трудно с чем-либо сравнить и осознать. Ничего подобного город в своей новейшей истории не переживал. И если в последние десятилетия проблемы здесь только накапливались, какую сферу ни возьми, то теперь весь механизм подготовки города к важному международному мероприятию заточен на их решение.

Очень важно, что Владивосток встретит гостей в новом качестве, но еще важнее, что он останется таковым для его постоянных жителей – с новыми современными дорогами, водоводами, очистными сооружениями, энергосетевым хозяйством. Полный перечень мероприятий и объектов, на которых сегодня ведется работа, занимает несколько страниц убористого текста. Как сообщили "ДК" в Дальневосточной дирекции Минрегионразвития, каждый из 48 объектов подпрограммы живет и функционирует по своей схеме: 29 находятся в стадии производства, 12 – проектирования, 7 – в стадии предпроектных исследований.

Досье На финансирование подпрограммы "Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" будет направлено 553,4 млрд рублей. Из них 202 млрд – федеральные средства, 33,5 млрд – из краевого бюджета, порядка 50 млн руб. – средства города и 318 млрд руб. – внебюджетные источники. Внебюджетные средства предусмотрены на строительство газопровода Хабаровск – Владивосток и ряд мероприятий по переводу ТЭЦ с угля на газ, объектов электроэнергетики (Уссурийская ТЭЦ, сетевое хозяйство), гостиниц.

– И второстепенных объектов в этом перечне нет. Руководители государства так поставили задачу, что вся программа в полном объеме должна быть выполнена, – подчеркнул генеральный директор ФГУ "Дальневосточная дирекция Минрегионразвития РФ" Евгений РОГОЗА. – Поскольку, несмотря на кризис, который еще не до конца преодолен в стране, финансирование атэсовских строек ни на рубль не уменьшилось и идет без отставаний. Причем повышенное внимание уделяется не только строительству корпусов ДВФУ, где пройдут основные мероприятия саммита, но и в целом развитию всей инфраструктуры Владивостока. Потому что все понимают, что инвестиции появятся здесь тогда, когда опережающими темпами будет расти инфраструктура. То, что мы наблюдаем у соседей – в Сингапуре, Гонконге, Шанхае и Пусане. Это непреложный закон – растет опережающими темпами инфраструктура, следом приходит все остальное.

Говоря протокольным языком, "целью развития Владивостока и прибрежных районов Приморского края является формирование здесь устойчиво и интенсивно развивающейся крупной территориальной агломерации городского типа, сопоставимой по масштабам населения, экономическому, научно-техническому и культурному потенциалам с городскими центрами развития Азиатско-Тихоокеанского региона и Северо-Восточной Азии". И подготовка к саммиту АТЭС-2012 является "инструментом активной инвестиционной политики, использующим это событие в качестве старта для решительного преобразования инфраструктурного комплекса прибрежной зоны Южного Приморья и Владивостока". Если же сказанное в документах переложить на язык конкретных цифр и фактов, то население Владивостокской агломерации планируется довести до полутора миллионов человек.

– Более того, сегодня достаточно жестко Минтрансу поставлена задача строительства скоростной железной дороги к аэропорту (он один из самых удаленных аэропортов в стране), с тем, чтобы за 40 минут можно было добраться из него в центр, – рассказывает Евгений Рогоза. – Причем с остановкой в Артеме, потому что огромные пробки рождены и тем, что часть населения этого города ежедневно приезжает в краевую столицу на работу. И позиция здесь была зафиксирована достаточного жестко – для нас важнее не первоначальная рентабельность дороги, а перспектива развития региона. А сам аэропорт должен превратиться в хаб с ежегодным пассажиропотоком в 5 млн человек.

Рассказывая об объектах, на которых идет активная работа, руководитель Дальневосточной дирекции называет полигон твердых бытовых отходов, очистные сооружения. Три строящихся блока соберут и переработают все стоки многотысячного города. Пока же они (до 370 тысяч кубометров в сутки!) прямиком направляются в Амурский залив. По мнению экологов, после пуска в эксплуатацию очистных потребуется еще 5 лет, чтобы воды залива наконец восстановились. С учетом потенциального роста (жилищного строительства и производства) в городе предусматривается кратное увеличение мощности объектов электроэнергетики. – На мысе Чуркина должен появиться прообраз нового Владивостока – современный жилой микрорайон. А городок Дальневосточного федерального университета, амфитеатром спускающийся к бухте Аякс, уже сегодня прекрасно смотрится с моря, – продолжает Евгений Рогоза рассказ о преображении Владивостока. – На острове Русском, кроме университета, будет создана туристско-рекреационная зона, рассчитанная на отдых дальневосточников. А в центре города, на месте судостроительных заводов на берегу бухты Золотой Рог появятся прогулочная набережная и морской музей.

Правда, в каком виде предстанут последние объекты перед владивостокцами и гостями города, пока не очень понятно. Проектные решения еще прорабатываются, как и маркетинговая концепция туристической зоны. Иными словами, очень важно, какая притягательная изюминка будет предложена любителям путешествий, чтобы они захотели приехать на юг Приморья, несмотря на туманное и порой прохладное лето. Но то, что это возможно, у специалистов не вызывает сомнений.

– Едут же туристы со всего мира на Северный полюс или к мысу Доброй Надежды, потому что это знаковые точки, – размышляет Евгений Владимирович. – Вот таким знаковым местом может стать и остров Русский. Если "поймать" эту "фишку", создать притягательный образ, то люди сюда поедут просто потому, что это крайняя точка земли. Главное опять же инфраструктура – дороги, гостиницы, благоустройство. То, чем мы по большому счету и занимаемся.

Комментируя сегодняшнюю ситуацию на стройках саммита, руководитель Дальневосточной дирекции заметил, что по сравнению с прошлым годом, когда работа только разворачивалась, ситуация во многом стабилизировалась. И это прекрасно видно, когда приезжаешь на тот или иной объект. Например, на всех гостиничных корпусах ДВФУ (всего их – 11, они рассчитаны на проживание 5500 человек) на 100% завершен монтаж металлоконструкций, и строители приступили к заполнению проемов (стен) газосиликатным блоком. В нескольких корпусах гостиничных комплексов "Северный" и "Южный" начался монтаж оконных блоков, в ближайшее время сюда зайдут отделочники и сантехники. На Конференц-центре и Пресс-центре завершаются общестроительные работы "нулевого цикла" и начинается монтаж металлоконструкций. Зимой во все построенные корпуса ДВФУ должно быть подано тепло.

– Стройка – всегда достаточно сложный организационный механизм. Когда работают несколько тысяч человек, когда передвигаются сотни единиц техники – все это непросто, поэтому проблемы были, есть и будут, пока не будет забит последний гвоздь, – отвечает Евгений Рогоза на вопрос о сложностях. – Один из моментов, который усложняет работу, – постоянное желание улучшить ту концепцию, которая была разработана изначально. Вот и появляются все новые объекты, но времени нам никто добавить не может, и это ставит нас в чрезвычайно жесткие условия. Второй момент, который несколько напрягает, состоит в том, что мы строим такую махину без хозяина. Я имею в виду ректора ДВФУ, который до сих пор не назначен. Ведь университет – не просто квадратные метры, это прежде всего какая-то школа, это особая идеология, и ее кто-то должен сформировать. Так что нам, наверное, стоит заканчивать с улучшениями, а второе – определиться с хозяином этого дома. Тогда работа пойдет более осмысленнее. А темпы набрали нормальные. Было бы неправильно сказать, что нет проблем, по каким-то объектам есть отставание, но есть и понимание, как его наверстать, какими силами и за счет чего. В общем, рабочий процесс.