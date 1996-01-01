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У Владивостока красивое будущее

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

– Владивосток – прекрасный и удивительный город с богатой историей, где живут энергичные люди, любящие родной город и активно работающие на его благо. Неудивительно, что, являясь ярким культурным, деловым и историческим центром Дальнего Востока, он все сильнее привлекает туристов и бизнесменов из разных стран. В качестве порта он связан со многими странами прочными мостами дружбы. При этом, будучи воротами в Азию, этот многонациональный город-порт впитал все краски восточных культур, откуда его неповторимая прелесть и духовное богатство.

В столице Приморья я работаю с декабря 2007 года. Для меня и моей семьи Владивосток имеет большое значение, поскольку это первый город моей дипломатической службы в качестве Генерального консула Республики Корея. Владивосток завораживает сразу, как только подъезжаешь к нему. Здесь уникальное сочетание густого леса, сопок, прекрасных бухт по всему побережью. За время моей дипломатической миссии мы с семьей искренне полюбили этот город. Красота его природы, уникальное географическое положение во многом схожи с городами Кореи, поэтому то, что я живу и работаю вдали от Родины, ощущается не так остро.

Несмотря на столь значительную дату – 150-летие, Владивосток молод и полон сил, тем более что перед ним сегодня стоит много серьезных задач. Постепенно город превращается в деловой центр России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. У него большое будущее и все шансы стать надежным экономическим форпостом России в АТР.

От имени Генерального консульства Республики Корея во Владивостоке и от себя лично желаю всем горожанам благополучия, счастья и хорошего летнего настроения! А Владивостоку – дальнейшего процветания и развития!

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