Открывающиеся перспективы важнее проблем прошлого

– Владивосток в этом году отмечает 150-летие со дня основания. Примерно в то же время были открыты японские порты Хакодатэ и Йокогама. Новейшая история Приморского края и Японии, совпадая подобным образом, указывает на изначально родственные отношения. Действительно, со второй половины XIX века и до начала XX, во время развития Владивостока в качестве порто-франко, в городе проживало много японцев. И хотя больше половины XX века, к сожалению, длился запутанный и сложный период, состоящий из революций и войн, с новым витком истории Владивосток предстал окном, через которое Россия открывалась для Азиатско-Тихоокеанского региона.

Саммит АТЭС 2012 года является наилучшим символом новой эпохи и предоставляет новые возможности для сотрудничества Японии и России. В проектах, имеющих к нему отношение, принимают участие уже несколько японских предприятий. Например, компания IHI осуществляет техническое содействие и поставку буровых машин и материалов для строительства моста на остров Русский. На электрогенераторах, используемых на Русском, применяется продукция компании "Кавасаки Дзюко". А для выработки электроэнергии на острове компании "Мицуи Буссан" и J-Power совместно с "Русгидро" продвигают проект строительства ветро-электростанций. Хоккайдская "Аидзава Коацу бетон" вместе с российским партнером поставляют жидкий бетон для строительства моста через бухту Золотой Рог.

В 2009 году из-за влияния мирового финансового кризиса значительно уменьшился объем оборота японо-российской торговли, но японо-российский межрегиональный обмен становится все интенсивнее. Японские органы местного самоуправления часто отправляют делегации в Россию. За последние три года состоялось 52 подобных визита, и более 80% из них – поездки по Дальнему Востоку, включая Владивосток.

Помимо Японского центра, созданного правительством Японии, во Владивостоке существуют Центры поддержки бизнеса префектуры Ниигата, Тоттори, Тояма и Симанэ. В течение этого года планируется создать также офис префектуры Акита. Причем по мере развития японо-российского межрегионального экономического обмена популярные у приморцев японские товары можно будет приобретать по более низкой цене.

Если говорить о проблемах, имеющихся во Владивостоке, то в первую очередь это серьезные транспортные заторы. В этом году зима была суровой, с рекордно большим количеством снега, и трудности, которые перенесли горожане, и мы в том числе, были действительно нешуточными. Но ведь и летом автомобильные пробки на дорогах не исчезнут. Более того, проблема будет только усугубляться по мере роста экономики и уровня жизни. И в Токио, и в Москве по-прежнему продолжают ломать головы над этим вопросом. Думаю, во Владивостоке, с его уникальным городским ландшафтом, для решения проблемы необходимы новые разработки: внедрение новейших технологий систем транспортного регулирования в городе, установка светофоров с зональным регулированием и строительство большого количества гипер-автостоянок на земле и под землей.

В прошлом между нашими странами существовали различные проблемы и трудности, некоторые из них остаются и по сей день, но открывающиеся перед нами грандиозные возможности гораздо важнее прежних проблем. Мы должны изучить опыт прошлого, в том числе и негативный, и смело смотреть в будущее. Нас объединяет общая история и море, и мы можем, взявшись за руки и объединив усилия, построить для грядущих поколений прекрасное будущее.