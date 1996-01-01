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Четыре срока Виктора Ивановича
28 декабря в Хабаровске пройдет торжественная церемония вступления Виктора ИШАЕВА в должность губернатора. Главой региона он стал в четвертый раз.
Виктор Иванович, назначенный Указом ЕЛЬЦИНА главой администрации Хабаровского края в 1991 году, на своем "троне" усидел. Времена были не приведи господи, о которых сегодня относительно сытый и теплый Хабаровск и его окрестности забыли напрочь. А Ишаев помнит. После голосования на последних выборах он заметил журналистам, что тогда главной задачей было исправлять весь тот бедлам, что обрушивала на регионы центральная власть. Не отдать, защитить, сохранить, согреть и накормить.
Он отстаивал интересы своего края и заработал уважение и доверие большинства его жителей. И благодаря этому довольно долго чувствовал себя в Кремле и на Старой площади достаточно уверенно. Когда ветры переменились, Ишаев проявил политическую гибкость и сначала чуть-чуть умерил резкость высказываний, посылаемых наверх, а затем и вовсе отложил федерально-критическую риторику на вторую полку.
Однако в преддверии нового года, сулящего различные головоломки местным руководителям, одержав более чем убедительную победу на выборах, губернатора прорвало.
Прямо на избирательном участке в окружении местных и центральных журналистов он опять стал тем Ишаевым, которым его привыкли видеть. Резким в отношении центра, уверенным в будущем.
Виктор Иванович - долгожитель на региональном политическом олимпе. Сколько раз разнотолкие "языки" смещали его с губернаторства. То отправляли за заслуги на министерские или партийные должности в Москву, то ссылали за границу. Думается, что для Москвы Виктор Ишаев неудобен. Как бы он ни умел скрывать свои истинные чувства, все равно в нем есть сила и резкость. Зачем такой политик возле рулевой рубки? После нынешней победы Ишаеву также предрекают недолгое будущее главы региона, намекая на то, что уже весной после необходимого утверждения полномочий у президента он не получит ярлык. Однако побывавший у нас накануне выборов глава Центризбиркома ВЕШНЯКОВ считает иначе: "Зачем президенту озлоблять против себя электорат, который двумя руками за Ишаева, если ему самому скоро избираться?"
Не в простое время оказалась губернаторская власть в руках у Виктора Ивановича. Не простой и он. Жесткий, авторитарный. Но такое время, и другим, оно, скорее всего, не станет.
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