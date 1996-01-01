Навести мосты

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Представителей такого высокого уровня одна из деловых столиц мира на Дальний Восток еще не присылала. Министра финансов Гонконга Джона ЦАНГА сопровождали около 30 представителей высшего звена компаний финансового и транспортно-логистического секторов, сферы гостеприимства, медицины, авиакомпаний, строительных корпораций, информационных технологий. Толчком для визита стала рекомендация министра финансов России Алексея КУДРИНА, выступавшего на Азиатском финансовом форуме, обратить внимание на Дальний Восток, где реализуются масштабные инвестиционные проекты.
Одним из фактов, привлекающих внимание бизнеса со всего мира, стала подготовка к саммиту АТЭС, возможность увидеть точки роста, где можно выгодно вложить капиталы. Но не менее важным было, по словам участников миссии, рассказать о возможностях бизнеса в Гонконге, ведь именно здесь впервые в мире была создана эффективная система государственно-частного партнерства в рамках воплощаемой с 1950-х годов концепции "одна страна – две системы".
Минимальный уровень налогообложения, эффективность таможенных и судебных систем, должный уровень юридического сопровождения бизнеса, современная коммуникационная инфраструктура – все это превратило Гонконг в транснациональный бизнес-центр. Это один из крупнейших международных выставочных центров, где ежегодно проходит более 60 крупных выставок и ярмарок.
В последнее время, по словам главы представительства Гонконга в РФ Сары ВУ, наблюдается рост реэкспорта и транзитных грузопотоков из России, регистрируются новые предприятия и ценные бумаги, развивается совместное инвестирование на третьих рынках. Этому способствовала отмена с 1 июля 2009 года визового режима между Гонконгом и Россией. Для стимулирования туристических потоков гонконгский Совет по туризму имеет представительство в Москве с 2007 года. В этом году Гонконг откроет в России центр инвестиционного консультирования.
- В вашем регионе сосредоточены огромные природные ресурсы, а от Китая с его растущей экономикой вас отделяет лишь сухопутная граница. Необходимо использовать это для взаимной выгоды: например, в России 20% мировых запасов леса и всего 2% мирового населения, а в Китае – 5% мировых запасов леса, но проживает пятая часть населения планеты. Делайте выводы! – заявил господин Джон Цанг. – Один из приоритетов нашего правительства – расширение связей и проникновение на новые рынки, развитие торговли и бизнес-партнерства.
Не случайно поездка началась с визита в Харбин, знакомства с проектами модернизации промышленности северо-восточных провинций Китая. Затем из Суйфэньхэ на автобусе бизнесмены приехали во Владивосток.
Дальневосточники могут добраться до Гонконга через Сеул, но не исключено, что после модернизации владивостокского аэропорта транзитные рейсы пойдут и через него. Такую надежду выразил представитель авиакомпании, которая недавно открыла регулярную авиалинию Москва-Гонконг.
Одно из предложений, прозвучавших на семинаре от представителей структур, специализирующихся на услугах бизнесу, – помощь в поиске партнеров не только в Гонконге, но и на "материковом Китае" и в других регионах Азии.
"Через Гонконг идет около 70 % торговли в Азии. Потенциал торговых компаний и инвесторов из Китая и ЮВА, включая Гонконг, столь значительный, что они заинтересованы в новых проектах не только в Китае, но и в России. И хотя товарооборот между нами пока чуть больше миллиарда долларов, он не снизился в период общемирового кризиса, что является признаком взаимной притягательности экономик", – считает председатель правления Ассоциации делового сотрудничества "Россия-Гонконг" Иван ПОЛЯКОВ.
По данным за 2009 г., Гонконгская фондовая биржа заняла по объемам операций первое место в мире. Ее вице-президент, г-н Лоуренс ФОК, курирующий подготовку IPO российских компаний, пригласил дальневосточников пользоваться этой площадкой для привлечения инвестиций.
На встрече с делегацией губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН сообщил, что с 2005 года торговый оборот между Приморьем и Гонконгом увеличился почти в 80 раз – с $700 тыс. до 55,5 млн. Гости осмотрели стройки АТЭС, контейнерный терминал ВМТП и жилой комплекс "Армада" в районе Некрасовской. Соинвестору компании – бизнесмену из Харбина г-ну Ли Демину пришлось ответить на множество вопросов своих гонконгских коллег.
Из 11 экономических представительств Гонконга два работают в России – в Москве и Санкт-Петербурге. Возможно, когда-нибудь третье откроется, как предложил мэр Игорь ПУШКАРЕВ, во Владивостоке.
Министр финансов Гонконга, подводя итоги семинара, был оптимистичен:
– Уверен, в скором времени Дальневосточный регион станет мощной площадкой для развития не только бизнеса, но и общерегиональной инфраструктуры для его обслуживания. Давайте вместе создадим уникальную систему, в которой Приморье и Гонконг будут не только помогать друг другу, но и станут единым целым. Индия, Китай, Россия и Бразилия – вот те государства, в развитии и активизации отношений с которыми заинтересован Гонконг.
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