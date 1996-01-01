Для наших соседей важна предыстория отношений

Владивосток исторически задумывался как город, открывающий России окно в Азию. И эта политика последовательно реализовывалась. Это было в определенной степени свидетельством силы государственной власти. Он строился и как мощный оборонительный рубеж – дальние земли нужно было защищать. Крепость Владивосток – уникальное фортификационное сооружение, в которое вложены огромные средства и силы. По темпам строительства и масштабам затрат тот проект был сродни нынешним стройкам, кардинально меняющим внешний вид и инфраструктурное обустройство города, призванного стать международным центром для сотрудничества в гуманитарной и деловой сферах.

Глобальным событием, которое должно укрепить эти позиции приморской столицы, станет саммит стран АТЭС 2012 года. Его повестка дня еще только формируется. Очевидно, что она будет отвечать современным вызовам человеческого общежития в Тихоокеанском регионе. Каким образом она будет отражать коренные интересы жителей российского Дальнего Востока? Это вопрос политиков.

Гость "ДК" – человек, формирующий имидж Приморского края и Владивостока в международном сообществе. Ученый, в биографии которого было руководство Дальневосточным государственным университетом и Дальневосточной таможенной академией. Он был также вице-губернатором Приморского края по международным вопросам. Сегодня Виктор ГОРЧАКОВ является председателем Законодательного Собрания Приморского края.

– Виктор Васильевич, если говорить о международном позиционировании Приморского края, его столицы – Владивостока, то оно уже определено федеральной целевой программой – Россия формирует Центр международного сотрудничества со странами АТР. Однако это слишком общее понятие, главным образом, вектор политики.

– Этот статус задавался исторически, однако с конца 30-х годов до 1991 года Владивосток был закрытым городом и ему была предназначена совсем иная функция – центр стратегического противостояния с Японией, США. Это одна из трудностей, которую всем нам предстоит преодолеть, чтобы вернуться к изначальному замыслу – формирование Владивостока как центра сотрудничества. Заслуга руководства страны в том, что оно даже в условиях небольших финансовых ресурсов пошло на решение этой актуальной задачи.

– Мы можем уже сегодня говорить о Владивостоке как международном центре? – Мы хотим так говорить, это следствие нашей патриотичности. Но утверждать так – чуточку поспешно. Нам предстоит набраться опыта взаимодействия с политиками и бизнесом соседних государств, проявить мудрость в выстраивании этих отношений. Это очень важно, ведь мы имеем дело с государствами азиатского региона, люди востока очень осторожны, они ценят предысторию отношений и традиции. Можно говорить, что международное сообщество положительно воспринимает устремление России к открытости и сотрудничеству. Оно оформляется шаг за шагом – в городе ежегодно бывает большое количество иностранных гостей, которые едут с гуманитарными и деловыми визитами. Во Владивостоке работает большое количество представительств фирм и компаний различных государств. – Для того чтобы быть привлекательными для сотрудничества, мало построить инфраструктуру – дороги, мосты, порты, трубопроводы и т.д. Какие сигналы международному сообществу должна подать Россия для того, чтобы наша интеграция в экономики стран АТЭС шла более быстрыми темпами? – Прежде всего, должна активизироваться внешнеторговая деятельность. Приморье – транзитная территория, через наши порты идет значительный объем товарной массы, которая произведена в России. Транспортные услуги – важная функция, она обеспечивает значительную долю доходов бюджета края, но делать ставку исключительно на это конкурентное преимущество края нельзя. Кризис конца 2008 года наглядно показал – сокращение грузовых потоков существенно снизило эффективность работы транспортного комплекса – портов, судоходных компаний, железной дороги. Если говорить о крае как о самостоятельном экономическом субъекте, то магистральным направлением должно стать развитие собственных производств, продукция которых может быть ориентирована на экспорт. Наши объекты торговли – рыба, лес, руды первичной обработки, в перспективе – продукция нефтегазохимии. Нужно повысить объем и качество рыбопереработки. Товарная продукция должна соответствовать мировым стандартам. Сейчас европейские страны вводят жесткие ограничения – так называемый сертификат на рыбопродукцию, наши производители пока не выдерживают эти требования. Нас пока спасает то, что основной объем выловленной дальневосточниками рыбы поглощается азиатским рынком – Китаем, Республикой Корея, Японией, США. Но нам не отвертеться, как бы высокомерно мы ни смотрели на эту ситуацию. Европа – это обширный рынок сбыта, на котором должно быть место нашей продукции глубокой переработки. Вторая проблема, которую нужно оперативно решать, – увеличение вклада во внешне-торговый оборот лесной промышленности. В Приморье в последние годы действуют три эффективных центра лесопереработки – это предприятия "Тернейлеса", "Лесэкспорта", "Приморлеспрома", на которых реализованы самые современные технологии, позволяющие повысить добавочную стоимость, производить продукцию, конкурентоспособную на мировом рынке. Благодаря им доля глубокой переработки леса у нас самая большая на Дальнем Востоке Устойчивое поступление налогов, закрепление профессиональных трудовых ресурсов связано с созданием в крае новых отраслей, в частности, нефтегазохимии. Такие усилия сегодня предпринимает администрация края вместе с российским бизнесом. Ведь одно дело, если по территории края пройдет трубопровод, обеспечивающий поставку на экспорт углеводородов, другое – если здесь, на конце этой трубы, будет производиться продукция, востребованная внешним рынком. Этот путь – более верный. – Вернемся к транзитной составляющей экономики края. Почему нельзя делать на нее ставку? – Это преимущество надо использовать, но полагаться на него нельзя. Мы должны помнить, что мощную конкуренцию в этом плане для нас составляет Китай, где создается новая сеть железных дорог. Этот проект ласково называется "восстановление шелкового пути", но от этого шелка у нас покалывает шерстью. Причем эта магистральная железная дорога идет практически параллельно Транссибу с выходом на Казахстан и может забрать на себя грузопотоки, которые через китайские и корейские порты могут пройти мимо нас. – Это один из экономических вызовов, в какой степени мы можем ему противостоять? – Мы можем закрепиться на этом направлении, только предоставляя конкурентные условия транспортировки груза – другого пути нет. Одна из причин недозагрузки Транссиба – высокие тарифы за перемещение. Вторая проблема – гарантия безопасности грузов, сегодня она практически решена, но ведь еще в 90-е годы воровали бессовестно на всех перекрестках, осадок остался. Третий вопрос, и он не решен – это канительные таможенные процедуры при пересечении границ. Он не снимается в течение последних 10 лет. Вступление России в ВТО предполагает определенный режим благожелательности при пересечении границ. Этого пока не происходит, более того, под предлогом борьбы с "помогайками" стало очень сложно пересекать наземную границу с КНР. Тема эта обсуждается на разных площадках. Эти же претензии высказывают нам и корейцы, и японцы. Сегодня мы не уступаем по скорости перемещения груза по территории страны, но в самом начале его пути встает большой вопрос – высокая стоимость грузовых операций при перегрузке в портах Дальнего Востока, значительно превышающая оценку равнозначных операций в портах соседних стран. Это существенно подрывает конкурентоспособность доставки груза через нашу территорию. С развитием транзитных возможностей Китая предпочтения участников международной торговли явно будут складываться не в нашу пользу. Об этом нужно думать сейчас. По нашим правилам никто играть не будет. Мы должны с большим уважением относиться к участникам ВЭД и тем, которые собираются здесь работать. Все субъекты транспортного процесса должны умерить свои аппетиты. Может быть, я не прав, но это моя точка зрения. – Вы много встречаетесь с зарубежными гостями. Очевидно, интерес бизнеса к нашему региону не праздный. Что настораживает инвесторов, тормозит реализацию взаимовыгодных проектов? О чем они говорят? – Мы исходим из того, что у каждого свои интересы, часто не совпадающие. Поэтому каждая встреча – это попытка приблизиться к взаимопониманию, поиск точек соприкосновения. Говорят разное. Корейцы, японцы указывают на непрозрачную систему таможенных процедур, отсутствие гарантий по вложенным инвестициям, отсутствие гарантий физической безопасности. Если они вкладывают деньги, то хотели бы принимать участие в менеджменте совместных предприятий. Наши же говорят: "Дайте деньги, а мы сами со всем разберемся". К сожалению, в истории региона немало примеров, когда российские бизнесмены очень непорядочно поступали с иностранными инвесторами. Эти факты помнятся, и настороженность к сотрудничеству остается. Поэтому главное условие при рассмотрении инвестиционных проектов – гарантия государства или хотя бы региональной власти. Южнокорейские предприниматели, к примеру, поддержали капиталоемкий инвестиционный проект создания современной судоверфи в Большом Камне, только получив гарантию Председателя Правительства РФ . – Это моральная гарантия? – Нет, финансовая. Государство отвечает бюджетными деньгами за сохранность и целевое использование инвестиций. Гарантии региональной власти просто не хватит на такие проекты, и приморская администрация на это идет с трудом, имея печальный опыт подобной практики. Мы сегодняшними деньгами расплачиваемся за те инвестиции, которые были вложены иностранцами в Особую экономическую зону "Находка". Одно дело, если бы мы платили за мечты, которые не сбылись, другое – за грехи недобросовестных людей, которые просто разворовали деньги.90-е годы многому научили. Часть проектов, которые реализуются в крае с участием иностранных инвесторов, осуществляются под патронажем московских офисов зарубежных компаний. К примеру, в Морском университете с участием компании "Мицубиси" создан дорогостоящий центр по подготовке кадров для танкеров-газовозов. Гарантом в этом случае выступила головная компания. Это уже уровень межправительственных соглашений двух стран. Если говорить о вложениях в проекты малого и среднего бизнеса, то иностранцы очень осторожны. – На повестке дня задача исправления имиджа российского бизнеса. – Воссоздания или даже создания имиджа. В советские времена с зарубежным бизнесом работало государство в лице национальных компаний. Российский бизнес начал формировать свой имидж в 90-е годы, и не лучшим образом. Нам никуда не деться от этого наследства. – Есть ведь и другие примеры, среди них "Тернейлес", в который японский бизнес вошел в начале рыночных реформ и, по-моему, это очень удачный обоюдовыгодный проект. – Это яркий пример. У компании были тяжелые периоды, когда ее гендиректор Владимир ЩЕРБАКОВ выкручивался как мог. Но это человек, который не сломался, не сбежал на Канарские острова. Японцы поняли, что он надежный партнер, и вложили в него деньги. Конечно, такие примеры есть, но в них центральная фигура – личность руководителя, бизнесмена. Я же говорю о необходимости создания системы, которая бы обеспечивала безопасность каждому вложенному рублю или доллару. – Гуманитарное сотрудничество гораздо более продвинуто и построено на более доверительных отношениях? – Наверное, вы правы, потому что в гуманитарных контактах впрямую отсутствуют деньги и работает общечеловеческий интерес – к литературе, музыке, традициям. Хотя прагматические цели здесь тоже присутствуют. В последние годы очень активно развивается сотрудничество приморских и китайских высших учебных заведений. Хорошие связи сложились с провинцией Хэйлунцзян, наверное, в силу географической близости, традиций – там были КВЖД и российское влияние в начале прошлого века. Выстраиваются отношения с провинциями Цзилинь, Ляонин. Приморские вузы и институты ДВО РАН работают с коллегами из Шанхая, Пекина, сотрудничают с вузами Южной Кореи, Японии, США. – Во Владивостоке сегодня реализуется огромный проект – строится Дальневосточный федеральный университет. Сегодня здание, а завтра мы должны выстроить вуз другого формата. Он может стать центром этого гуманитарного сотрудничества? – Автоматически это не произойдет. Необходимо объединить все заделы, которые созданы администрацией края, вузами, академической наукой. Сегодня в Приморье проходит большое количество разного рода международных мероприятий – Тихоокеанский экономический конгресс, Конгресс рыбаков, Тигриный саммит, конференции, посвященные проблемам сотрудничества с соседними государствами. В Институте истории ДВО РАН в этом году пройдет специальный семинар по проблемам безопасности в АТР, на площадке ВГУЭС планируется мероприятие, связанное с подготовкой к саммиту АТЭС, стратегия развития территорий будет обсуждаться на совместном семинаре ДВГУ и Леонтьевского центра. Планирует свои акции Морской государственный университет. Большую работу по развитию гуманитарных и прагматических контактов, связанных с использованием мирового опыта по воспроизводству трепангов, ведет Дальрыбвтуз. Руководство Федерального университета должно воспользоваться этим опытом. На чистом месте что-то строить трудно, а эти площадки создавались на протяжении последних 20 лет. Станет ли ДФУ центром конкуренции с другими вузами или центром, который будет объединять вокруг себя, будет зависеть он руководства вуза. Однозначно новый университет – это попытка прорыва. – Виктор Васильевич, есть еще один вопрос, который достаточно остро обсуждается в обществе. Китайская экспансия, угроза вытеснения местного населения всевозможным интернационалом, в том числе выходцами из кавказских республик. Это реальная опасность или наши фобии? – Это вопрос терпимости и адекватной оценки реальной ситуации. У нас не хватает трудовых ресурсов. Приведу пример, Япония – страшно закрытое общество, которое еще недавно никак не пускало на свой рынок труда чужаков. Сегодня, в силу объективной нехватки трудовых ресурсов, там принимают кадры из России, Китая, Индии, Бангладеш – для всех находятся рабочие места. Национальная гордыня ушла на второй план. Нам тоже предстоит научиться жить в новых реальных условиях. Такая же проблема ждет Китай, у которого воспроизводство трудовых ресурсов заторможено. Мы должны переболеть, должны смениться поколения, чтобы мы стали большими космополитами. Экономика нас заставляет принимать те или иные решения, которые, может быть, противоречат национальной спеси. Хотя тема "желтой" опасности существует, мы не должны расслабляться. Этому мы должны противопоставить свой эффективный труд, взаимодействовать, учиться друг у друга. Каждая страна решает свои задачи, и это нормально. Ожидать, что население региона сильно увеличится, не приходится. Никакого чуда не будет, нам нужно создавать современные производства, чтобы люди, особенно молодые, могли реализовывать свои амбиции, а не уезжать в столицу или за рубеж. Нужно формировать комфортные условия для жизни здесь. Определенные шаги делаются. Принята Стратегия развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года. И то, что происходит во Владивостоке, – конкретное проявление этих устремлений федерального центра. – Предполагается, что на Тихоокеанском международном экономическом конгрессе во Владивостоке будет идти разговор о возможной повестке дня для обсуждения на саммите АТЭС в 2012 году. Недавно под эгидой Законодательного собрания Приморского края состоялся экспертный совет, чтобы выработать общее мнение дальневосточников на эту тему. О чем может идти речь? – Повестка дня саммита – это вопрос руководства страны. Я думаю, мы не сможем навязать общественности АТР обсуждение наших проблем. Речь, скорее всего, будет идти о вопросах общегуманитарной направленности – развитие человеческого ресурса в регионе – мобильность трудовых кадров, информационный обмен в вопросах освоения богатств и сохранения Мирового океана. Нам надо подумать о теме, которая была бы важна нам и интересна многомиллионному населению стран – наших соседей.