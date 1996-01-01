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Ярусоловы по-прежнему на приколе

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

31 мая судоэкипажи 12 камчатских ярусоловов начали пикетирование общественной приёмной России В.В. Путина. Более 200 рыбаков вышли на акцию протеста для того, чтобы донести до сведения Председателя Правительства РФ, что, несмотря на его прямые указания и принятое 12 апреля Распоряжение Правительства № 520-р, продолжаются проволочки с их выходом на промысел.

Напомним, с 1 января 2009 года 12 камчатских ярусоловов стоят без работы. Причина – поправки в закон о рыболовстве, запрещающие промысел судами, которые куплены с участием иностранного капитала. 12 промысловых судов-ярусоловов были построены в 1992-1995 годах по бербоут-чартеру (лизингу) под гарантии Правительства РФ. Формально до окончания расчётов по кредитным договорам эти суда принадлежали иностранной компании. Экипажи ярусоловов полтора года остаются без работы.

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