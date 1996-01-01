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Нефтепровод преодолел Амур
На трассе строительства нефтепровода "Сковородино – граница КНР" вблизи пограничного поселка Джалинда (Сковородинский район Амурской обл.) завершены работы по протаскиванию дюкера основной нитки подводного перехода нефтепровода через реку Амур.
Ширина реки в месте ее пересечения нефтепроводом составляет 700 м, фактическая длина подводной скважины – 1093 м. Длина протаскиваемого участка трубопровода – 1110 м.
Строительство подводного перехода нефтепровода проводится методом наклонно-направленного бурения с китайской и российской сторон. Сварка дюкерной части нефтепровода проводилась на китайской стороне. Контроль качества выполняемых работ осуществлял независимый технический надзор – инспекторы компании Moody International, имеющей международную аккредитацию.
Скважина диаметром 1100 мм, в которой находится дюкер, расположена на глубине 38 метров ниже дна реки.
Защита подводного участка трубопровода обеспечивается заводским битумно-полимерным ленточным изоляционным покрытием. Дополнительно для защиты дюкера от механических повреждений во время протаскивания впервые на такого рода объекте применен светоактивный затвердевающий изоляционный материал FiberTec. Это армированное стекловолокно, устойчивая композиционная пластмасса, твердеющая под воздействием ультрафиолетового излучения, абсолютно водонепроницаемая, высокоустойчивая к воздействиям химических веществ.
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