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РНКТЭС поддержит Стратегию
Полпред Президента РФ в ДФО Виктор ИШАЕВ принял участие в заседании Российского Национального Комитета по Тихоокеанскому Экономическому Сотрудничеству (РНКТЭС), которое прошло в Москве.
По словам полпреда, в ходе заседания свое участие в Российском Национальном Комитете по Тихоокеанскому Экономическому Сотрудничеству (РНКТЭС) подтвердили 65 членов.
"На прошедшем в Москве заседании все члены объединения высказали свою готовность работать над Стратегией социально-экономического развития Дальнего Востока до 2050 года. Мы также договорились, что Дальневосточный международный экономический форум осенью 2011 года пройдет под эгидой Государственной Думы РФ и РНКТЭС. Думаю, что совместными усилиями мы сможем провести хороший форум и наработать конкретные предложения", – сказал Виктор Ишаев на встрече с журналистами.
ДосьеРНКТЭС образован в 1992 году, является правопреемником Советского национального комитета по азиатско-тихоокеанскому сотрудничеству (1988г.). РНКТЭС – общественно-государственное объединение, основной целью которого является обеспечение активного экономического, политического и цивилизационного взаимодействия России с азиатско-тихоокеанским сообществом в интересах развития Урала, Сибири, Дальнего Востока. РНКТЭС обеспечивает реализацию российских интересов в АТР, является полноправным членом Тихоокеанского экономического совета (ТЭС). Председателем РНКТЭС с 1999 года является Виктор Иванович Ишаев.
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