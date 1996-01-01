РНКТЭС поддержит Стратегию

Полпред Президента РФ в ДФО Виктор ИШАЕВ принял участие в заседании Российского Национального Комитета по Тихоокеанскому Экономическому Сотрудничеству (РНКТЭС), которое прошло в Москве.

По словам полпреда, в ходе заседания свое участие в Российском Национальном Комитете по Тихоокеанскому Экономическому Сотрудничеству (РНКТЭС) подтвердили 65 членов.

"На прошедшем в Москве заседании все члены объединения высказали свою готовность работать над Стратегией социально-экономического развития Дальнего Востока до 2050 года. Мы также договорились, что Дальневосточный международный экономический форум осенью 2011 года пройдет под эгидой Государственной Думы РФ и РНКТЭС. Думаю, что совместными усилиями мы сможем провести хороший форум и наработать конкретные предложения", – сказал Виктор Ишаев на встрече с журналистами.