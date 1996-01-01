Япония ближе

Представители органов власти Сахалинской области, а также деловых кругов региона приняли участие в международном бизнес-форуме "Экономический потенциал Дальнего Востока России", который состоялся в японском городе Саппоро.

Мероприятие организовано при содействии Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами и Японской организации по развитию внешней торговли.

Идея бизнес-форума родилась у руководства Банка Хоккайдо после проведения осенью 2009 года семинара на Сахалине. Тогда более 100 представителей 70 компаний с острова Хоккайдо посетили Южно-Сахалинск.

Это мероприятие собрало более 600 предпринимателей, представителей власти и экспертов из разных регионов Японии. В рамках бизнес-форума члены сахалинской делегации провели более 30 деловых встреч с представителями японских компаний. Речь шла о сотрудничестве в энергетической и строительной сфере, в рыбной отрасли и сельском хозяйстве.

Участники форума отметили, что это международное мероприятие является знаменательным событием для развития сотрудничества с Дальним Востоком РФ и уникально не только для префектуры Хоккайдо, но и для всей Японии.