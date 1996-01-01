Статистический самообман

Дальневосточный федеральный округ по основным оказателям развивается быстрее страны в целом. За первые три месяца 2010 года индекс промышленного производства на Дальнем Востоке составил 112% против 105,8% в среднем по России. При этом наиболее высокими темпами росла обрабатывающая промышленность – 24% за квартал. Казалось бы, паровоз экономики летит вперед на полных порах, производя все больше готовой продукции вместо сырья, – откупоривай шампанское, доставай икру и жди себе спокойно ближайшей станции с долгожданным названием "Светлое будущее".

Однако настроения в большом зале Дома приемов правительства Хабаровского края, в котором 1 июня собрался губернаторский Совет при полномочном представителе Президента РФ в ДФО, были не столь оптимистичными. И не потому, что руководителям не положена эйфория, а потому, что на фоне внешнего блеска цифр реальность выглядит значительно бледнее. Да, производственные показатели выросли. Но это, как выразился в разговоре с корреспондентом "ДК" заместитель полпреда Александр ЛЕВИНТАЛЬ, "восстановительный рост на фоне падений прошлых лет". Не имея достаточной загрузки, машиностроение и оборонка находились в состоянии стагнации и скатывались в экономический подвал, увлекая за собой смежников и общие показатели.

В частности, в первом квартале 2009 года спад составил более 5% по отношению к первым месяцам 2008 года. Особенно ощутимым было падение в самом насыщенном предприятиями оборонного комплекса Хабаровском крае – 11%. А в нынешнем году край вышел в лидеры роста, превысив прошлогодние данные на 42%. Это, конечно, приятная динамика, но она демонстрирует пока лишь то, что вырос объем государственного заказа для оборонно-промышленного комплекса. И не дает права предполагать за собой успешную диверсификацию производства, позволившую освоить новые рынки. Аналогичная картина в Приморском крае, где на фоне небольшого спада в начале прошлого года в 2,5% образовался рост в 16%. Тот, кто хоть немного интересовался расположением производственных сил на Дальнем Востоке, хорошо знает, что на этих двух территориях сосредоточена львиная доля оборонных производств.

В первом квартале 2010 года на 26,4% дальневосточники добыли больше водных биологических ресурсов, производство консервов выросло на 97,3%. А экспорт рыбы и морепродуктов увеличился в 2,2 раза. Добыли всего на четверть больше, при этом обеспечили почти 100-процентный рост своей переработке и вдвое больше отправили за границу. Такие экономические парадоксы связаны, по мнению Александра Левинталя, с изменением правил таможенного оформления вывоза водных биоресурсов, в результате введения которых часть экспорта вышла из тени. О том, какая это часть и сколько рыбы реально выловлено в дальневосточных морях, можно судить, сопоставив данные российской и японской таможни. Наши за три месяца 2010 года оформили на экспорт в Японию 7,4 тыс. тонн на $18,9 млн , японцы приняли импортом из России 27 тыс. тонн на $158,5 млн. Разница в физическом объеме – 3,7 раза, в ценовом выражении – 8,4 раза.

О направлении средств на расширение и обновление производства говорят объемы инвестиций в основной капитал, которые в ДФО в первом квартале текущего года упали до 69,8% от уровня аналогичного периода прошлого года и составили 88,9 млрд рублей. Среди крупных регионов наибольшее снижение наблюдается в Якутии – на 73,4%. А самый бурный рост на Камчатке – 395% и в Хабаровском крае – 263%. Но, как оказалось, и эти показатели не дают объективной картины. Дело в том, что нынешний инвестиционный спад в Республике САХА (Якутия) возник после такого же стремительного прошлогоднего взлета, как сейчас в Хабаровском и Камчатском краях. В январе-марте прошлого года Якутия привлекла 53,2 млрд рублей, "упав" теперь до 14,2 млрд рублей, а Хабаровский край вырос с 8,6 млрд начала прошлого года до 22,8 млрд начала нынешнего, в это же время Камчатка увеличила объемы вложений с 1,2 млрд в 2009-м до 3,6 млрд в 2010 году. Но эти качели – не результат усилий регионов. В прошлом году через Якутию прошла труба ВСТО, а в этом ее там уже не строят. Зато строят газопроводы в Хабаровском и Камчатском краях.

В полпредстве такие инвестиции назвали "проходящими" и подсчитали, что, если вычесть строящиеся за счет центра трубопроводы, Кузнецовский перевал, объекты саммита АТЭС, останется всего 15 млрд рублей инвестиций, которые и расходуются на развитие предприятий среднего и малого бизнеса, реализацию социальных проектов на территориях. При том что рост производства на Дальнем Востоке превышает среднероссийские показатели, собираемость налогов в округе в первом квартале составила лишь 98,6%, в то время как в стране в целом – 123%. Однако и этот показатель вовсе не обязательно демонстрирует финансовый упадок. Полпред Президента в ДФО Виктор ИШАЕВ рассказал, что многие крупные предприятия работают исключительно на процессинге, делая поставщиками продукции и плательщиками основных налогов головные компании, находящиеся в Москве. И привел пример. По итогам 2009 года три гиганта дальневосточной индустрии – КнААПо, Амурметалл, Амурский судостроительный завод, на которых работают до 35 тыс. человек, вместе заплатили в бюджет Хабаровского края чуть более 540 млн рублей. В то время как один завод "Балтика-Хабаровск", где работают 600 человек, дал краевому бюджету больше 820 млн рублей.

В Хабаровске губернаторам в этот раз предложили сменить розовые очки на очки для 3Д и увидеть объемную картину собственной экономики, не прикрытую туманом положительной статистики.