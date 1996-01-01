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Деньги "Электронного Приморья" растаяли как дым...
Депутаты Законодательного собрания Приморья 22 декабря отклонили проект закона "О краевой целевой программе "Электронное Приморье" на 2005-2010 гг". Основной причиной непринятия программы стало отсутствие информации о том, на какие программные мероприятия были потрачены средства, предусмотренные в краевом бюджете на программу в 2004 г.
В уточненном варианте краевого бюджета 2004 г. на эти цели было запланировано более 100 млн руб. Согласно информации об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2004 г. эти расходы исполнены на 53%. По мнению депутатов, говорить о финансировании программы в 2005 г. можно будет только после получения от администрации края соответствующего отчета.
В краевом бюджете на 2005 г. на реализацию программы предназначено 40 млн 470 тыc. руб.
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