Колыма: от рыбалки до лотка

Региональной власти Магаданской области предстоит еще немало сделать для того, чтобы туристический потенциал Колымы стал источником стабильного дохода для бюджета. Начало пути пройдено – принята Концепция развития рекреационного туризма. Ее цель – формирование на территории области современной конкурентоспособной туристической отрасли, которая будет обеспечивать широкие потребности российских и иностранных граждан в туруслугах.

Пока же главный показатель популярности территории у путешественников не очень высок – в прошлом году область посетили не более тысячи иностранных туристов. Причин тут несколько. Затрудненное транспортное сообщение, обусловленное отдаленностью территории, – главная из них. Но рядом еще множество проблем, которые предстоит последовательно решать, – необходимо расширять возможности гостиничной и сервисной сферы. Одна из актуальных задач, решение которой позволит более эффективно развивать отрасль, – формирование конкурентоспособного туристического продукта. Позитивный имидж и узнаваемость области на российском и зарубежном туристическом рынках создаются последовательным развитием межрегиональных и международных связей.

Все это актуальная повестка дня для развития въездного туризма, который признан одним из важных направлений в общей экономической стратегии Колымы на ближайшие годы. В Магаданской области принята программа "Развитие физической культуры, спорта и туризма на 2008-2010 годы", в работе целевая программа еще на ближайшие два года.

Колыме есть что предложить даже самым искушённым любителям путешествий и активного отдыха. "Магаданская область – край с фантастически прекрасной природой, – рассказывает помощник губернатора Инна КУДЗИЕВА. – Север объединил здесь снежные горы, лесные долины, чистые реки и море с живописным побережьем, таинственными островами. Великолепны белые ночи. Нет под Магаданом поры краше сентябрьских дней. Это феерия красок – нежная желтизна каменной березы, пламя рябины, зелень кедровника, россыпь самоцветов кустарниковой березки".

Удаленность от крупных промышленных центров, небольшая плотность населения, сохранившийся уклад традиционного природопользования позволили Колыме сберечь природу, здесь могут предъявить туристу в первозданном девственном виде горные реки и озера с азартной рыбной ловлей. Спортивная рыбалка, весенняя и осенняя охота на бурого медведя, снежного барана, лося, водоплавающую дичь – визитная карточка Магаданской области.

Экологический туризм активно занимает свои позиции в Магаданской области. Местные туроператоры предлагают орнитологические туры, наблюдение за жизнью морских животных – сивучей, тюленей, моржей. В Охотском море с борта судна можно увидеть игру касаток, белух, китов. В летние месяцы можно стать свидетелем, как рыбной ловлей занимается хозяин тайги – бурый медведь. Сплавы, путешествие по труднопроходимым участкам на автомобиле – это отдых для настоящих мужчин, в значительной степени экстремальный, на любителя.

Но рядом и другие предложения – бальнеологический курорт "Талая". Минеральные источники области разнообразны по своему составу и не уступают по своим свойствам тем, что прославили мировые курорты. С этим ресурсом в области связывают перспективные инвестиционные проекты.

Администрация региона поддерживает инвестиционный проект по строительству современного лыжно-спортивного курорта "Марчекан" – в области возможно катание на горных лыжах на сравнительно небольшой высоте над уровнем моря в течение продолжительного времени (с октября по июнь).

Еще один мощный ресурс туристической отрасли – этнографические программы – в области проживают эвены, чукчи, эскимосы, которые хорошо сохранили традиционный уклад жизни, поддерживают народные промыслы. На этнографических праздниках можно покататься на оленьих и собачьих упряжках, а если повезет, то увидеть настоящего шамана, камлание которого напоминает театрализованное действие.

Ну и, конечно, интерес для путешественников представляет история недавних десятилетий – в музейных экспозициях тщательно собраны свидетельства ГУЛАГовского прошлого Колымы. Предметом туристического интереса является сама экономическая специализация региона – золотодобыча. У гостей региона есть возможность побывать в роли старателя и добыть свою крупинку желтого металла.

Индустрия туризма в Магаданской области только начинает набирать обороты. И большую динамику ей может придать сотрудничество с соседними регионами в рамках единого сквозного турпродукта "Восточное кольцо России". Предложения сформулированы, поддержка региональной власти гарантирована.