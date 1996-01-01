Четыре кита энергоэкспорта

Перспективы сотрудничества Дальнего Востока России и стран АТР в энергетической сфере держатся на четырех российских китах: нефти, газе, угле и электроэнергии. На использовании этих продуктов строится и восточная часть "Энергетической стратегии России до 2030 года", и "Стратегия развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года".

В обоих документах конечной целью развития нефтегазового комплекса, электрогенерирующих мощностей и портовой морской инфраструктуры видится экспорт сырья или полученной из него продукции. При этом энергостратегия предполагает опережающий на 0,5 – 1,5% общероссийские показатели рост регионального валового продукта за счет разработки энергоресурсов на Дальнем Востоке. А стратегия развития Дальнего Востока предусматривает осуществление крупномасштабных проектов в энергетике к 2016 – 2020 годам, возлагая надежды при их реализации на иностранные инвестиции.

Наполнение нефтяной трубы

Экспорт нефти через Дальний Восток уже сегодня осуществляется с проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2" и в рамках функционирования первой очереди нефтепровода "Восточная Сибирь – Тихий океан" (ВСТО-1).

Нефть "Сахалина-1" идет на экспорт через терминал порта Де-Кастри в Хабаровском крае, мощность которого равна 12 млн тонн перевалки сырья ежегодно. "Сахалин-2" осуществляет поставки углеводородов за рубеж через принадлежащий консорциуму терминал порта Пригородное на Сахалине, рассчитанный на отправку 8 млн тонн нефти в год. Сырье ВСТО, дошедшего пока из Тайшета только до Сковородино, отправляется по железной дороге из Сковородино до порта Козьмино в Приморье, рассчитанного на перевалку 15 млн тонн ежегодно. Таким образом, морским путем через Дальний Восток Россия может уже сегодня отправлять 35 млн тонн ежегодно. Поставки нефти через дальневосточные порты имеют широкую географию. В числе потребителей значатся Республика Корея, Япония, Китай, США, Тайвань, Таиланд, Сингапур.

Кроме того, по крайней мере, два терминала – в Де-Кастри и в Козьмино – ведут подготовку к расширению собственных возможностей. В Козьмино, например, после сдачи второй очереди, можно будет принимать танкеры, способные перевозить за рейс до 300 тысяч тонн сырья, а мощность самого нефтепорта вырастет до 50 млн тонн.

В конце 2010 года должно закончится строительство ответвления ВСТО на Китай, через ветку которого ежегодно будет поставляться 15 млн тонн нефти.

В энергетической стратегии говорится, что к 2030 году "удельный вес восточного направления в экспорте жидких углеводородов (нефть и нефтепродукты) возрастет с 6-8% в 2008 году до 22 – 25%. Если принять во внимание, что в 2008 году страна экспортировала 221,64 млн тонн нефти, то к 2030 году получим 329 млн тонн, из которых через Восток уйдет за рубеж 82 млн тонн. Такова долгосрочная перспектива развития экспортных поставок нефти и нефтепродуктов.

Надежды на экспорт нефтепродуктов связаны прежде всего с проектом строительства "Роснефтью" Приморского НПЗ мощностью 20 млн тонн. Заинтересованность его будущей продукцией высказали даже японцы, заявившие на прошедшем в мае 2010 года в Хабаровске третьем раунде российско-японских энергетических диалогов, что готовы рассмотреть возможность покупки продукции завода, если она будет соответствовать стандартам качества внутреннего рынка этого государства. Масштабную реконструкцию ведут Хабаровский и Комсомольский нефтезаводы, которые также надеются перейти от экспорта "нафты" (прямогонного бензина), закупаемой сегодня японскими НПЗ в качестве сырья, к поставкам в АТР продукции глубокой переработки.

Газовая альтернатива

Экспортный газ АТР получает от российского Дальнего Востока пока только из одного места – из терминалов порта Пригородное на Сахалине, ведущих погрузку продукции расположенного здесь же первого российского завода по сжижению природного газа. За год – с момента открытия в феврале 2009 года по февраль 2010 года на экспорт было отгружено 5,5 млн тонн сжиженного топлива. Более 50% этого объема отправлено в Японию, которая имеет 20-летний договор о поставках сырья с оператором проекта "Сахалин-2". Оставшиеся объемы разошлись в Южную Корею, Индию, Кувейт, КНР и на Тайвань.

Большие перспективы имеет экспорт газа сухопутным транспортом. Сегодня "Газпром" реализует первую часть своей восточной программы, предполагающей формирование единой системы газоснабжения на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе. После строительства газопровода Сахалин – Хабаровск – Владивосток, которое закончится к 2012 году, начнется сооружение газотранспортной системы Якутия – Хабаровск – Владивосток, которая в будущем способна стать частью единой системы газоснабжения России и экспорта газа, в том числе на восточном направлении. "Газпром" планирует на Дальнем Востоке сделать два ответвления на Китай – в районе Благовещенска и Дальнереченска и осуществить строительство в Приморье завода по производству сжиженного газа и терминала по его отгрузке. В 2009 году на совещании в Хабаровске премьер-министр России Владимир Путин заявил: "Уже к 2020 году в восточных районах будет добываться порядка 150 млрд куб. метров газа. Эта цифра сопоставима с ежегодным российским газовым экспортом". А к 2030 году, согласно энергетической стратегии страны, доля востока в экспорте газа вырастет до 20% (с 0 в 2008 году).

Насытить рынок углем

Согласно установочным данным энергетической стратегии, в Сибири и на Дальнем Востоке находится почти весь российский уголь – 94% разведанных запасов (64% и 30% соответственно).

Естественно, что компании, добывающие эти ресурсы, стремятся не только насытить внутренний рынок, но и выйти на рынки стран АТР. Крупнейшим игроком на этом направлении является ОАО "СУЭК", владеющая 4% поставок угля в мире. Для организации стабильного экспорта через Дальний Восток компания построила Ванинский балкерный терминал (Хабаровский край), сданный в эксплуатацию в 2008 году. Его мощность – 12 млн тонн перевалки сырья ежегодно. При этом СУЭК уже имеет планы расширения возможностей терминала с доведением мощностей до 20 – 24 млн тонн ежегодно. В таком случае этот угольный порт станет самым крупным в России.

По объемам экспорта угля с Ванинским терминалом СУЭКа соперничает специализированный угольный комплекс ОАО "Восточный Порт" (Находка), обработавший в 2009 году 12 млн 277 тыс. тонн угля. На третьем месте расположился принадлежащий компании "Мечел" порт Посьет (Приморский край), через который на экспорт отправляется уголь, добытый другими дочками "Мечела" – "Якутуглем" и "Южным Кузбассом". Сегодня Посьет способен переваливать 3,3 млн тонн грузов, а после реконструкции, идущей с оглядкой на перспективу разработки Эльгинского угольного месторождения в Якутии, возможности порта вырастут до 7 млн тонн. Незначительная часть угля поставляется в АТР через порт Находка, чей владелец – горно-металлургическая компания "Евраз Групп" – использует около 60% портовых мощностей для отправки за рубеж черных металлов. О перспективах развития экспорта угля говорил на Дальневосточном международном экономическом форуме в 2008 году доктор технических наук, профессор, заместитель директора Института систем энергетики Сибирского отделения РАН Борис САНЕЕВ, который, анализируя возможности ресурсной базы восточных регионов России и емкости рынка стран АТР, посчитал, что объемы поставок за рубеж к 2020 году могут достигнуть 30-35 млн тонн, а к 2030 году – 35-45 млн тонн.

Электрическая заинтересованность

В 2009 году из Амурской области в КНР было продано 854 млн кВт-ч электроэнергии, по планам 2010 года этим же путем будет продано более 1 млрд кВт-ч. Так на сегодняшний день выглядит экспорт электроэнергии в страны СВА с Дальнего Востока России. В настоящее время доля электроэнергии, которая экспортируется в Китай в рамках приграничной торговли, составляет около 3% от общей выработки в объединенной энергосистеме Востока и менее 0,1% от общероссийской выработки.

Стороны проявляют высокую степень заинтересованности в развитии проекта. Так, 19 мая 2010 года в Москве между представителями оператора проекта с российской стороны – "Восточной энергетической компании" и его партнера – Государственной электросетевой корпорации КНР прошли переговоры, на которых было решено активизировать действия по реализации первого этапа, предполагающего увеличение поставок до 4 – 5 млрд кВт-ч в год. Чтобы достичь этих объемов, партнеры расширяют возможности сетевого хозяйства. В 2011 году на территории Амурской области должна заработать ЛЭП-500, доставляющая ток от подстанции "Амурская" до госграницы. В районе города Хэйхэ переменный российский ток попадет в китайскую преобразовательную станцию и станет постоянным. Строительство станции находится в завершающей стадии.

Второй этап проекта предусматривает увеличение поставок до 22 – 24 млрд кВт-ч в год, что повлечет за собой создание на территории Дальнего Востока дополнительных генерирующих мощностей и новых транспортных линий. Стратегия развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года предполагает строительство для этих целей Олонь-Шибирской ТЭС в Республике Бурятия, Харанорской ТЭС и Татауровской ТЭС в Забайкальском крае, Ерковецкой ТЭС в Амурской области, Ургальской ТЭС и парогазовой установки для тепловой электростанции в городе Хабаровске. Такое развитие даст возможность отправлять в КНР и КНДР 60-70 млрд кВт-ч в год.