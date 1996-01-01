У наших стран много общего

В этом году отмечается 20-летие дипломатических отношений между РФ и Республикой Корея, пожалуй, самым активным партнером Приморья на международной арене. В последнее время бизнес Страны утренней свежести реализует на территории региона сразу несколько амбициозных проектов. О том, что еще нужно сделать, чтобы сотрудничество двух стран успешно развивалось, «ЗР» рассказал генеральный консул Республики Корея во Владивостоке КИМ Му Ен.

- Вы уже четвертый год возглавляете Генконсульство Республики Корея во Владивостоке. Какие изменения Вы могли бы отметить в Приморье? Какие задачи Вам, как генконсулу, удалось реализовать за эти годы, а какие еще предстоит решить?

- Сейчас Приморье преображается, и особенно изменения заметны во Владивостоке, где в преддверии саммита АТЭС-2012 ведутся подготовительные работы, строятся новые объекты. Эти объекты станут новой инфраструктурой для долгосрочного социально-экономического развития региона и интеграции его в страны АТР.

Что касается сотрудничества между Республикой Корея и Россией, оно также развивается по многим направлениям. Особенно это заметно в последнее время на российском Дальнем Востоке, в частности в Приморье. Как известно, в сентябре 2008 г. Президент Республики Корея ЛИ Мён Бак во время своего официального визита в Российскую Федерацию предложил создать «тройственный шелковый путь» (энергетика - транспорт - сельское хозяйство). А Приморский край как раз и является территорией, на которой все это создается.

Из уже реализованных совместных планов - импорт в Республику Корея природного газа с Сахалина в количестве 1,5 млн тонн в год, импорт 40% отгружаемой из спецморнефтепорта «Козьмино» сырой нефти. Из совместных проектов, которые сейчас осуществляются, можно назвать строительство в Находке на базе рыбного порта совместно с администрацией порта Пусан контейнерного терминала, развивающееся сотрудничество в области сельского хозяйства.

В планах - строительство порта и логистического центра в порту Зарубино, который бы обслуживал потоки грузов из Кореи в Россию и далее в Европу, а также в обратном направлении; доведение количества импортируемого газа из России до 7 млн тонн в год (включая газ, доставляемый по газопроводу «Сахалин-Хабаровск-Владивосток») и другие проекты.

Собственно, задача Генерального консула и заключается в оказании содействия предпринимателям двух стран с тем, чтобы наше сотрудничество развивалось.

- Южнокорейские бизнесмены, пожалуй, чаще конкурентов из других стран посещают Приморье, проводят презентации, переговоры, но далее дело зачастую не идет. C чем это связано?

- Бизнесмены из Республики Корея проявляют большой интерес к Приморью. В силу того, что Приморский край и Республика Корея географически находятся очень близко, а также имеется удобное пассажирское расписание, частые поездки бизнесменов закономерны. При этом я бы не сказал, что дальше переговоров и презентаций дело не идет. Дела идут, но не так быстро, как хотелось бы. Причина в том, что административные механизмы и бизнес-культуры наших двух стран отличаются друг от друга. Так, корейские бизнесмены, которые пытаются прийти на Дальний Восток России, в частности в Приморье, сталкиваются с различными трудностями. Это касается получения лицензий, виз, таможенных процедур. Конечно же ситуация в России постоянно меняется в лучшую сторону, но, тем не менее, российским властям необходимо принимать дополнительные меры для активного привлечения иностранных инвестиций.

Среди реальных проектов, которые в настоящее время реализуются на территории Приморского края, также можно назвать строительство совместной судоверфи в Большом Камне на базе «Дальневосточного завода «Звезда» (совместный проект с «Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co., Ltd.» (DSME)) и проект компании «Соллерс» по сборке корейских автомобилей во Владивостоке.

- Почему, по вашему мнению, в свое время не удался эксперимент с реализацией проекта СП «Светлая» и вернется ли корейский капитал в лесную отрасль Дальнего Востока?

- На мой взгляд, было бы неправильно сказать, что проект «Светлой» совсем не удался. Правильнее будет сказать, что проект был реализован не очень хорошо и что могло бы быть и лучше. Тем не менее, когда создавалось СП, корейский участник инвестировал в предприятие самую современную технику и технологии. Было поставлено лучшее на тот момент финское оборудование, российские специалисты направлялись на обучение за рубеж. Но не получилось... Может быть, потому, что предприятие сразу поставило перед собой слишком большие цели (ежегодно заготавливать 1 млн куб. м древесины), а российская сторона не смогла предоставить такие объемы. Тем не менее в настоящее время корейские компании начинают возвращаться в российскую лесную отрасль. Но в этот раз они уже осторожно вкладывают свои средства в данную сферу. Это небольшие компании, и они успешно работают.

- Экономика Республики Корея справилась с кризисом? За счет чего и кому в этот период помогало государство?

- Действительно, по оценке специалистов, Республика Корея справилась с кризисом. Об этом говорит рост ВВП в первом квартале 2010 г. на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А также то, что начиная со второго квартала прошлого года в стране быстрыми темпами восстанавливаются финансовый и валютный рынки.

Очевидно, что это произошло во многом благодаря тому, что Республика Корея извлекла уроки из азиатского финансового кризиса 1997 г., а именно: смогла улучшить и усилить структуру экономики, начала проводить более здоровую финансовую и бюджетную политику, увеличивать свои золотовалютные резервы.

После того как разразился современный финансово-экономический кризис, правительство Республики Кореи запустило программу поддержки экспорта. Сегодня 26% от общего объема экспорта корейских товаров экспортируется при государственной поддержке в виде предоставления льготного страхования, государственных гарантий. Это позволяет нашим экспортерам продвигать свой товар на зарубежных рынках. Кроме этого государство помогает своим экспортерам, предоставляя им маркетинговые услуги, а также развивает зарубежную инфраструктуру с целью их выхода на новые рынки и расширения их присутствия на уже имеющихся рынках.

Международное сообщество высоко оценивает усилия правительства Республики Корея по преодолению кризиса. В частности, 17 марта 2010 г. газета Financial Times писала о том, что среди всех стран мира Республика Корея быстрее всех преодолела кризис и стала одной из самых богатых стран в Азии.

- В последнее время наблюдается отток среднего бизнеса с Дальнего Востока. Вам известны случаи перевода русского капитала в Республику Корея?

- Я встречал в СМИ такие утверждения, но конкретные факты мне не известны. В последнее время сами корейские компании размещают свои производства в Китае, так как в Корее становится невыгодно производить товары из-за высокой стоимости производства. Если же кто-то из российских предпринимателей и решил бы перенести свое производство за рубеж, то, на мой взгляд, он бы принял решение разместить его в странах с меньшей стоимостью производства.

- Южнокорейская Hyundai Heavy Industries Co., крупнейшая судостроительная компания, в прошлом году купила за $6,5 млн 67,6% фермерского хозяйства ООО «Хороль Зерно». Насколько успешен этот проект?

- Как я уже говорил, Президент Республики Корея ЛИ Мён Бак предложил сотрудничество по трем направлениям, одним из которых является сельское хозяйство. Тот факт, что именно такой флагман корейского бизнеса, как «Хёндэ Хэви Индастриз», инвестировал средства в развитие сельскохозяйственного производства, говорит о значительном интересе к данной отрасли в Корее, в том числе и со стороны правительства страны. А так как у компании «Хёндэ Хэви Индастриз» есть выдающиеся успехи в судостроении, то можно ожидать, что её сельскохозяйственный проект на территории Приморского края также будет успешным.

Но и мы должны приложить совместные усилия для того, чтобы проект «Хёндэ» стал образцовой моделью для других компаний и примером для подражания. Чтобы вслед за «Хёндэ Хэви Индастриз» пришли и другие компании. Это задача не только Генерального консульства Республики Корея в г.Владивостоке, но и соответствующих властных структур Приморского края: оказывать соответствующее содействие с тем, чтобы иностранные инвестиции шли в сферу сельского хозяйства Приморья.

- На ваш взгляд, чем русский работник отличается от корейского?

- И корейцы, и россияне по своей природе трудолюбивы. Из-за того, что советская система существовала долгое время, у российских людей выработалась привычка подходить к своей работе иначе, чем в Республике Корея. Но если систему немного подправить, то люди будут работать очень усердно, и российский работник в этом плане может стать таким же, как и корейский, или даже лучше.

- Страна утренней свежести сегодня лидирует по числу российских туристов, если не считать традиционный Китай. Что этому способствует?

- Прежде всего, между Приморским краем и Республикой Корея очень удобное пассажирское сообщение: практически каждый день совершаются авиарейсы из Владивостока в Сеул, благодаря чему можно оказаться в Корее через 2 часа. Кроме этого существует паромное сообщение. Сейчас все более популярным становится такое направление, как медицинский туризм. Одна из причин его популярности - географическая близость Кореи, а вторая - высокий уровень медицины в стране, третья - цены не очень высокие. Кроме того, у врачей много практики. Ну и изменения в законодательстве, которые позволили клиникам Республики Корея принимать иностранных пациентов. В структуре Генконсульства есть подразделение, которое занимается популяризацией туризма в Корею, в том числе и медицинского, - это Представительство национальной организации Кореи. Мы и впредь будем оказывать содействие развитию данного направления.

- А как Республике Корея удалось создать такую базу здравоохранения?

- Современная база здравоохранения в Республике Корея была создана благодаря конкуренции между учреждениями здравоохранения, а также эффективной поддержке со стороны правительства страны. С 2007г. Национальная организация туризма Кореи начала активно осуществлять маркетинг в сфере медицинского туризма. В мае 2009 г. в Корее была принята поправка в законодательство в сфере медицины, благодаря которой разрешен приём иностранных пациентов. Также была введена новая категория визы, а именно: медицинская виза. Таким образом, были созданы условия для медицинского туризма.

- Корейская диаспора - одна из самых многочисленных в Приморье, но ее роль в жизни ваших соотечественников и в целом в развитии края заметно ослабла. С чем это связано?

- У России одно из самых близких соседних государств в данном регионе - Республика Корея. И российские корейцы играют большую роль в развитии отношений между двумя странами. Российские корейцы являются, можно сказать, одним из важнейших ресурсов, которым обладает Россия. Ведь у России кроме Кореи есть и другие соседние государства в регионе, однако наиболее активно отношения развиваются именно с Республикой Корея. И в этом в том числе заслуга российских корейцев. А правительствам обоих государств нужно уделять им больше внимания и всячески им помогать, чтобы они могли играть активную роль в развитии взаимовыгодных многоплановых отношений между двумя нашими странами.