Встроиться в АТР

Российская нефть cорта «ВСТО» может со временем потеснить на рынках АТР ближневосточную. ДВФУ имеет все возможности стать чем-то вроде московского РУДН (Российского университета дружбы народов) для Тихоокеанского региона. Центр международного сотрудничества в АТР Владивосток станет полуторамиллионным городом...

Все эти тезисы, озвученные участниками IV Тихоокеанского экономического конгресса, прошедшего во Владивостоке 2-3 июля, воспринимаются ими как вполне реальные планы. Важно лишь не бояться ставить высокие цели, приподнимаясь над сиюминутной обыденностью. Только так можно поспеть за набирающим скорость экспрессом под названием «экономика АТР».

Тихоокеанский вектор конгресса

Показательно, что сразу два значимых для Дальневосточного региона события - совещание с губернаторами ДФО, которое провел в Хабаровске Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ, и IV Тихоокеанский экономический конгресс - были посвящены встраиванию России, ее Дальнего Востока в Азиатско-Тихоокеанский регион и тихоокеанскому вектору развития страны. Это свидетельствует о том, что организаторы форума, загодя формируя его повестку дня, попали в точку.

Впрочем, иначе и быть не могло. «Сегодня финансово-инвестиционные потоки смещаются в страны АТР, в которых в ближайшее время будет производиться не менее половины мирового валового продукта», - сказал министр транспорта Игорь ЛЕВИТИН, приветствуя участников конгресса от имени Правительства РФ. В этой связи очень важно, какую роль здесь займет набирающая мощь Россия. «Таким образом, в условиях глобализации и высокой динамики геополитических и социальных процессов, конечно же, Дальний Восток Российской Федерации становится стратегически важным регионом страны», - подчеркнул министр.

Эта же мысль прозвучала и в выступлении губернатора Приморского края Сергея ДАРЬКИНА, который подчеркнул также, что в эпоху глобализации, когда экономики переходят все государственные границы, искать ответ всем вызовам XXI века нужно сообща. Дискуссионной площадкой по поиску таких ответов и стал уже традиционный IV Тихоокеанский экономический форум.

На этот раз он проходил в обновленном формате. Сначала, 2 июля, прошли панельные дискуссии одновременно на нескольких площадках. Они были посвящены развитию транспортно-логистической роли Дальнего Востока, города Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР и эффективности государственных инвестиций, направленных на эти цели, состоянию банковско-финансовой сферы, а также конфигурации создающегося Дальневосточного федерального университета. Во второй день конгресса состоялось пленарное заседание «Россия - тихоокеанский вектор развития».

Досье По данным оргкомитета, в работе IV Тихоокеанского экономического конгресса приняли участие более 400 человек - представители власти, науки, деловых кругов из России, КНР, Японии, Республики Корея и других стран. Среди них заместитель министра юстиции РФ Алу АЛХАНОВ, заместитель министра энергетики РФ Андрей ШИШКИН, губернатор префектуры Тоттори Хираи СИНДЗИ, сенаторы Вячеслав ФЕТИСОВ, Владимир ПЕХТИН и Владимир КИКОТЬ, научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии при Китайской академии общественных наук СЮЙ ВЭНЬХУН. Российский и зарубежный бизнес представляли руководители и топ-менеджеры УСК МОСТ, ОАО «Международный аэропорт Шереметьево», САО «СОГАЗ», ЗАО «Страховое общество «Гефест», «УСК МОСТ», банка «Джулиус Бэр энд Ко.Лтд», Международной финансовой корпорации, НК «Роснефть» и других компаний.

Логистический козырь

Федеральный взгляд на проблемы встраивания Дальнего Востока России в АТР представил Игорь Левитин, который, естественно, остановился главным образом на развитии транспортной инфраструктуры и рынка логистических услуг, обеспечения региона взаимосвязанными транспортно-логистическими технологиями. Подчеркнул: здесь происходят беспрецедентные по масштабам интеграционные процессы, и Россия является их участником, хотя многое в этом плане еще предстоит сделать.

С одной стороны, в части увеличения пропускной способности железных дорог и дальневосточных портов, увеличения их мощностей. С другой - в законодательной плоскости. Это касается и проблемы адаптации нормативно-финансовой базы РФ и ее ближайших соседей. Иногда, по словам Левитина, очень сложно отправить груз из Японии, Кореи и Китая в Европу транзитом через РФ. Это касается и тарифной политики страны, которая, по мнению министра, требует корректировки. Например, в части субсидирования транспортной составляющей на грузы экспортного назначения, следующие в АТР через порты Дальнего Востока. По словам министра, такая практика может быть применена, например, для зерна, идущего на экспорт.

Министр порадовал собравшихся тем, что в 2010 году, практически через 100 лет после открытия Транссиба, будет завершена автомобильная дорога, соединяющая Дальний Восток с европейской частью России, в твердом покрытии. Среди ближайших планов в транспортной отрасли - развитие кроссполярных перевозок и возрождение Северного морского пути. Идет работа над новой концепцией развития порта Восточный и станции Находка Восточная.

Вообще, тема развития важнейшей для Приморья транспортно-логистической отрасли прозвучала на конгрессе весьма развернуто и в разных ракурсах. Губернатор Приморья вновь поставил вопрос о создании в порту Восточный особой экономической зоны, которая, по его мнению, в ближайшие годы может существенно поменять всю логистическую цепочку. «У нас есть много предложений наших партнеров, очень многие страны хотят открыть здесь производства. Но для этого необходимы льготные условия», - сказал губернатор. Мысль о том, что развитие портового хозяйства позволит использовать его ключевой потенциал края, поддержал заведующий кафедрой финансовой стратегии Московской школы экономики МГУ им. Ломоносова, доктор экономических наук Владимир КВИНТ.

Среди других планов, которые выведут взаимоотношения со странами АТР на новый уровень, Сергеем Дарькиным было озвучено развитие нефтеперерабатывающего кластера (в крае будет создано пять предприятий нефте- и газохимии), создание двух крупнейших судостроительных верфей, обновление рыбоперерабатывающей отрасли разрабатываются беспрецедентные по масштабам меры ее поддержки).

ДФУ отстает

Дискуссионная сессия, посвященная Дальневосточному федеральному университету, получилась, пожалуй, самой эмоциональной. Представитель Министерства образования и науки РФ прямо заявил: «Вы сегодня отстаете. Четыре других проекта динамично развиваются. Хотя они еще не получили субсидию на развитие. Всем обещано поровну. У нас просто не было времени в этом году выбрать более хитроумный механизм. Все создаются как автономные учреждения и все должны получить субсидию на развитие. В четырех проектах из пяти есть ректоры, есть наблюдательные советы, разработаны программы, которые прошли согласования. Затем начнется рутина - реализация программ».

Заместитель директора департамента стратегии и перспективных проектов в образовании и науке Министерства образования и науки РФ Евгений КНЯЗЕВ считает: «ДФУ должен стать инструментом инновационного развития крупных территориальных и административных образований в масштабах федерального округа через подготовку востребованных кадров и доведения до практического использования результатов интеллектуальной деятельности. До сих пор такая задача перед университетами не стояла, и она не закреплялась в аккредитационных требованиях».

Ректор Московской школы управления «Сколково» Андрей ВОЛКОВ, модератор дискуссионной сессии, обратил внимание собравшихся на то, что у ДФУ пока нет внятного федерального и международного позиционирования: «Какое место среди других вузов России хочет занять этот университет, какова его точная специализация и позиция - этого я пока не увидел. ДФУ нужно быстрее завязывать партнерские отношения с китайскими университетами - туда сейчас активно идут вузы Москвы и Санкт-Петербурга. Вы должны здесь быть безусловным региональным лидером и обыгрывать центр России на два шага вперед».

Вузовская и академическая общественность Приморья согласилась с тем, что процесс создания ДФУ пока идет не лучшим образом. И причины этого - как раз федерального уровня. Например, должность ректора, который уже сегодня должен «в сапогах ходить по стройке», до сих пор вакантна. А это значит, что и сама концепция создания университета, недавно одобренная наверху, уже поставлена под сомнение.

Владивосток-2012

Открывая секцию «Владивосток 2012: дивиденды от государственных инвестиций», вице-губернатор Владимир БАЛАН рассказал, какие масштабные инвестиции идут в Приморье на подготовку Владивостока к саммиту АТЭС, перечислив все строящиеся объекты - очистные, дороги и т.д.

- А какая деятельность в дальнейшем будет сомасштабна этим инвестициям, чтобы эти объекты не повисли затем тяжким бременем на бюджете? Каким должен стать город в будущем? - задал направление дискуссии модератор секции, директор Фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» Владимир КНЯГИНИН.

Начальник управления экономики и развития предпринимательства Евгения МАЙОРОВА не согласилась и рассказала, что у Владивостока есть стратегия развития, целью которой является построение на востоке России европейского города, что, по мнению администрации города, должно привлекать сюда наших азиатских соседей.

- Будущее Владивостока мы видим в развитии индустрии гостеприимства. Одной из составляющих является туризм, прежде всего связанный с бизнесом - проведением выставок, форумов и прочих подобных мероприятий. Также город делает ставку на экспорт медицинских и образовательных услуг. В городе и сейчас учатся студенты из Азии, а с открытием Дальневосточного федерального университета их будет намного больше.

Не все положения стратегии развития города столичные эксперты восприняли как убедительные, но оспаривать их не стали. В заключительных рекомендациях они выдали пожелание сделать город более удобным для проживающих в нем людей. Тогда и для гостей он будет удобным. Несомненно, в развитии Владивостока нужно разворачиваться в сторону наших соседей по региону, стараясь заинтересовать их своими планами и привлекая их инвестиции, но, увлекаясь мегапроектами, подумать, как население может быть вовлечено в подготовку к АТЭС-2012 с небольшими бизнесами. То есть смотреть на госинвестиции как на платформу. В общем, дивиденды от инвестиций есть, но надо думать, как с их помощью построить эффективную экономику города на будущее.

Судя по выступлениям участников конгресса, ближайшим тихоокеанским соседям придется учитывать тот факт, что Россия намерена поставлять на их рынки не только сырье - нефть, уголь, рыбу, но и продукцию их переработки. Как подчеркнул губернатор, это один из ответов региона на современные вызовы.

По мнению участников форума, Тихоокеанский экономический конгресс стал эффективной площадкой для обсуждения стратегических вопросов развития сотрудничества в АТР, установления деловых контактов. В то же время во многих выступлениях и кулуарных обсуждениях звучала мысль о необходимости новых неординарных предложений, в том числе и от региональной элиты, о расширении планов в более амбициозную сторону.