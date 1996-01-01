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Медведев во Владивостоке
Дмитрий МЕДВЕДЕВ прилетел во Владивосток вечером 3 июля из Благовещенска и сразу из аэропорта - на стадион «Динамо». Организаторы праздничного концерта ждали до последнего и на полчаса позже, в 22.00, начали выступление.
Президент появился только через час. Зато зрители уже неплохо разогрелись концертом и встретили Дмитрия Медведева аплодисментами с криками «ура». Глава государства поднялся на сцену без галстука и бумажек в руке. Чувствовалось, что президент говорит без подсказок, у него хорошее настроение, и оттого его слова прозвучали искренне.
- Привет, Владивосток! Как настроение?
Стадион откликнулся неразборчиво, но бурно.
- Слышу - хорошее. Я очень рад приехать к вам в этот день. В день, когда вы отмечаете 150-летие своего города! Конечно, ваш город очень красивый. Он красив всегда - и зимой, и летом, а особенно хорош он сейчас. И я уверен, что с каждым днем, с каждым месяцем он будет становиться все лучше и лучше.
Я думаю, мы должны сказать большое спасибо многим людям, которые создавали Владивосток, и прежде всего Николаю МУРАВЬЕВУ-АМУРСКОМУ. Именно здесь все начиналось. И я уверен, что у Владивостока восхитительное будущее! Именно поэтому мы сейчас стараемся для того, чтобы наш любимый город стал еще красивее, еще благоустроеннее. Есть еще чем заниматься, есть еще что строить. Но я хочу, чтобы вы знали, знали позицию нашей страны, знали позицию Москвы: все, что мы делаем, в том числе и проводя крупные мероприятия типа форума АТЭС в 2012 году, делается не ради внешнеполитических успехов России, конечно, это важно, а делается ради вас, ради того, чтобы Владивосток стал еще красивее, стал гордостью нашей страны! С праздником, дорогие друзья, ура!!!
Стадион взорвался овациями и пронзительными женскими криками «ура». Дмитрий Медведев, вопреки ожиданиям организаторов, не остался на концерте, а сразу уехал.
Воскресенье, 4 июля, президент начал с беседы с губернатором Приморского края Сергеем ДАРЬКИНЫМ. Затем глава государства сменил катер, на котором осматривал стройки АТЭС-2012, на тяжелый атомный крейсер «Петр Великий», с борта которого оценил самые масштабные в современной истории Дальнего Востока военные учения «Восток-2010».
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