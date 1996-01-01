www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.44 р. 100 JPY: 55.56 р.
EUR: 73.24 р. 10 CNY: 93.47 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Медведев во Владивостоке

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Дмитрий МЕДВЕДЕВ прилетел во Владивосток вечером 3 июля из Благовещенска и сразу из аэропорта - на стадион «Динамо». Организаторы праздничного концерта ждали до последнего и на полчаса позже, в 22.00, начали выступление.

Президент появился только через час. Зато зрители уже неплохо разогрелись концертом и встретили Дмитрия Медведева аплодисментами с криками «ура». Глава государства поднялся на сцену без галстука и бумажек в руке. Чувствовалось, что президент говорит без подсказок, у него хорошее настроение, и оттого его слова прозвучали искренне.

- Привет, Владивосток! Как настроение?

Стадион откликнулся неразборчиво, но бурно.

- Слышу - хорошее. Я очень рад приехать к вам в этот день. В день, когда вы отмечаете 150-летие своего города! Конечно, ваш город очень красивый. Он красив всегда - и зимой, и летом, а особенно хорош он сейчас. И я уверен, что с каждым днем, с каждым месяцем он будет становиться все лучше и лучше.

Я думаю, мы должны сказать большое спасибо многим людям, которые создавали Владивосток, и прежде всего Николаю МУРАВЬЕВУ-АМУРСКОМУ. Именно здесь все начиналось. И я уверен, что у Владивостока восхитительное будущее! Именно поэтому мы сейчас стараемся для того, чтобы наш любимый город стал еще красивее, еще благоустроеннее. Есть еще чем заниматься, есть еще что строить. Но я хочу, чтобы вы знали, знали позицию нашей страны, знали позицию Москвы: все, что мы делаем, в том числе и проводя крупные мероприятия типа форума АТЭС в 2012 году, делается не ради внешнеполитических успехов России, конечно, это важно, а делается ради вас, ради того, чтобы Владивосток стал еще красивее, стал гордостью нашей страны! С праздником, дорогие друзья, ура!!!

Стадион взорвался овациями и пронзительными женскими криками «ура». Дмитрий Медведев, вопреки ожиданиям организаторов, не остался на концерте, а сразу уехал.

Воскресенье, 4 июля, президент начал с беседы с губернатором Приморского края Сергеем ДАРЬКИНЫМ. Затем глава государства сменил катер, на котором осматривал стройки АТЭС-2012, на тяжелый атомный крейсер «Петр Великий», с борта которого оценил самые масштабные в современной истории Дальнего Востока военные учения «Восток-2010».

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru