Один остров на две страны

Экспертный совет по региональной инвестиционной политике при Министерстве регионального развития РФ одобрил комплексный проект совместного с КНР развития острова Большой Уссурийский под Хабаровском. Согласно проекту, остров должен стать новым туристическим анклавом в азиатской части России, на нем предполагается строительство туристско-развлекательного комплекса, центра экономического сотрудничества, медицинских объектов, жилищного и инфраструктурного комплексов. Реализация проекта должна пройти в течение 6 лет, после чего организаторы надеются на ежегодное посещение острова не менее чем 1,5 млн туристов. Стоимость проекта - 20,5 млрд руб., из которых 12,2 млрд руб. - инфраструктурные затраты. Строительство, по рекомендации Минрегиона РФ, должно проходить в формате межгосударственного партнерства с КНР и частно-государственного партнерства с заинтересованными российскими компаниями.