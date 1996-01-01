Мэр Владивостока официально стал блогером

Мэр Владивостока Игорь Пушкарев вслед за Президентом России Дмитрием Медведевым, в числе других многочисленных известных и не очень жителей страны, официально стал блогером, зарегистрировав свою личную страничку в Живом Журнале и оставив там несколько записей. Комментировать градоначальник намерен события, происходящие не только во Владивостоке, но и в стране и мире.

«Я с удовольствием пользуюсь интернет-ресурсами, чтобы почитать новости, открыть личный почтовый ящик и прочее. Но теперь, думаю, мне будет еще более приятно войти в число тех, на чью страничку «заходят» и кого читают (надеюсь:), тех, с кем открыто делятся своим мнением и мыслями по всевозможным поводам», - прокомментировал создание блога Игорь Пушкарев.

По мнению начинающего блогера, это очень удобный способ фиксировать собственные впечатления, делиться своими наработками, подробностями из практики, мыслями, идеями, планами.

«Здесь я могу общаться с вами, так сказать, неформально. Вообще я надеюсь в полной мере воспользоваться преимуществами такого вида общения, - обратился к читателям мэр. - Моя работа не позволяет мне проводить много времени в Интернете, но, думаю, хотя бы раз в неделю я обязательно найду время поблогиться».

Тех, кто хочет оставить свои комментарии, Игорь Сергеевич попросил использовать нормативную лексику и соблюдать орфографию, дабы «лишний раз не давать повода известным приезжим сатирикам обвинять нас в безграмотности и невежестве».

В пресс-службе администрации Владивостока корр. РИА PrimaMedia подтвердили, что в ЖЖ зарегистрирован именно Игорь Пушкарев, и он сам лично, без помощи пресс-службы и местных журналистов, как это предположили постоянные пользователи всемирной сети, размещает записи на своей странице.

Чуть ранее в Интернете появился блог администрации Владивостока, где пока размещаются официальные сообщения. «Надеемся, что в дальнейшем наш блог станет действительно живым, как этого и требуют законы блогосферы», - заметил сотрудник пресс-службы.