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Процесс пошел
На очередной сессии краевого Законодательного Собрания будут укрупнены 5 поселений в Чугуевском районе. Предприятий там почти нет, денег эти сельские поселения не зарабатывают, являются глубоко дотационными, а затраты на содержание чиновников местных администраций и коммунальные услуги «съедают» большую часть бюджета.
В Чугуевском районе, как сообщил первый заместитель главы администрации района Виктор КОВАЛЕВ, из 8 нынешних сельских поселений после укрупнения останутся 3 - Чугуевское, Кокшаровское и Шумненское. В состав Чугуевского сельского поселения войдут Березовское, Бреевское и Уборковское сельские поселения. К Кокшаровскому присоединятся Самарское и Заветнинское сельские поселения. Шумненское поселение останется без изменений.
При этом армия чиновников уменьшится на 10 человек - в сокращаемых поселениях уже не будет глав администраций. А справки на местах, в селах, попавших под «сокращение», будут выдавать специалисты. Ведь многие документы не требуют подписи главы поселения. За счет сокращения управленцев на местах бюджет получит экономию в 5,4 млн руб. Эти средства, как заверил Виктор Ковалев, пойдут на социальное развитие сел района, на благоустройство укрупненных поселений.
Бюджеты сокращаемых сельских поселений на 85% дотационные, фактически они содержатся за счет районного и краевого бюджетов. Но 55% бюджета поселений, как заметил В.Ковалев, идет только на зарплату чиновников, доля собственных доходов поселений - 15-20%. На развитие сел почти ничего не остается. Поэтому инициатива по проведению этой реформы шла снизу - от самих жителей сел. Прошли сельские сходы, на которых было решено: надо объединяться с экономически более мощными поселениями. Затем районная администрация вышла с ходатайством в краевое Законодательное Собрание.
Если ЗС ПК примет окончательное решение об укрупнении сельских поселений в Чугуевском и Спасском районах, то уже в октябре там пройдут выборы новых глав администраций укрупненных поселений.
Прецедент создан. Не исключено, что опыт чугуевцев и спассчан по укрупнению числа сельских поселений возьмут на вооружение и другие районы края, где насоздавали массу поселений, бюджеты которых проедают многочисленные чиновники. Так, еще два года назад подняли этот вопрос и кавалеровцы - сейчас в районе 7 поселений. Но их главы не стали проводить сходы - понятно, им не хочется потерять высокие зарплаты. Ведь другой работы в селах нет.
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