Приморские аэродромы уйдут в Комсомольск

На прошлой неделе Генштаб озвучил еще один элемент реформы, который напрямую затрагивает Дальний Восток и Приморский край в частности. Предстоящие изменения вряд ли понравятся военным летчикам и членам их семей.

По словам заместителя начальника Генштаба ВС России Николая МАКАРОВА, уже в этом году планируется начать сокращение общего количества военных аэродромов, сообщают «Известия». По словам генерала, 245 военных аэродромов, что имеются сегодня на балансе Министерства обороны, это слишком много и дорого! Обслуживание одного такого наземного авиаобъекта требует более 1 млрд руб. в год. Поэтому в скором времени начнется их ликвидация, а авиационные части и соединения будут объединены в базах количеством 27. На Дальнем Востоке «домом» для такой базы станет Комсомольск-на-Амуре, что логично, если учесть создаваемый здесь на КнААПО новый истребитель пятого поколения и центр подготовки летного состава.

В штабе ДВО точную дату начала ликвидации аэродромов и судьбу действующих летных боевых частей назвать не смогли. Но по информации из неофициальных источников, в Приморском крае «ликвидация» больнее всего ударит по гарнизонам действующих летных частей, коих остались три: Угловский полк ПВО, авиабаза ТОФ в с. Николаевка и Черниговский вертолетный полк. Вывезти аэродромное хозяйство, пристроить материально-техническую базу - полдела, как переселить людей, и главное - объяснить им, во имя чего это все происходит?

С остальными аэродромами, например, в Галенках, Чугуевке, Золотой Долине проблем не будет, считает наш источник. Там остались только взлетные полосы да небольшие подразделения аэродромных команд и комендатур, охраняющих еще оставшееся добро. Остался один вопрос - а базовый аэродром для пограничной авиации?