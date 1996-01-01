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Дальнегорску дали деньги на малый бизнес

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На очередном заседании Законодательного Собрания Приморского края депутаты одобрили поправки в краевой закон о поддержке малого бизнеса. Впервые в краевой программе развития малого и среднего бизнеса появилась статья, напрямую касающаяся Дальнегорска.

Согласно федеральной тактике поддержки моногородов, предусматривается финансирование программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства муниципальных образований, включенных в перечень населенных пунктов, отнесенных к монопрофильным. В Приморском крае это гг. Дальнегорск и Светлогорье.

Всего на краевую целевую программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Приморском крае» на 2008-2010 годы» в бюджете текущего года заложено 193 млн руб., на 47,7 млн руб из них может рассчитывать Дальнегорск. Эти средства нацелены на развитие новых направлений бизнеса на территории, создание новых рабочих мест, увеличение доли налогов от предпринимательства в бюджетах монопрофильных территорий.

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