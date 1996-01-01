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Проблема детсадов встала в рост

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Предметом особого обсуждения участников совещания в администрации Владивостока стала встреча президента Дмитрия МЕДВЕДЕВА с генеральным прокурором Юрием ЧАЙКОЙ, в ходе которой встал вопрос о детских садах.

Глава государства дал указание Генеральной прокуратуре совместно с другими ведомствами подготовить документ, содержащий уточненное общее количество детских садов, выведенных из эксплуатации за последнее время по стране в целом.

Для Владивостока вопрос болезненный. Даже в случае выполнения программы развития сети детских дошкольных образовательных учреждений на 2011-2015 годы, за порогом детсадов останутся тысячи владивостокских малышей, если не принять экстренных мер. А попытки городской администрации открывать детсады на дому были опротестованы прокуратурой. Кстати, президент дал поручение упростить этот порядок. И на совещании председатель городской думы Валерий РОЗОВ предложил провести комплексную проверку всех помещений детских садов, которые утратили свой статус. Заместитель главы города Константин МЕЖОНОВ поддержал его, сделав акцент на 16 бывших детских садах, в отношении которых уже имеются судебные решения об освобождении помещений, но оно не выполняется.

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