Градосовет предложил «синтез концепций»

Найден приемлемый вариант «Эскиза застройки в районе ул. Некрасовской в г. Владивостоке». Эта работа, выполненная по заказу ООО «Остия» Архитектурной мастерской П. МАМОНОВА, была одобрена и рекомендована к следующему этапу работ на прошедшем 8 июня градосовете при администрации г. Владивостока.

Этот «угол», от здания «ПромстройНИИпроекта» практически до библиотеки Горького, будет развиваться как торгово-деловая зона. Она будет формироваться вокруг высотной части, несколько отодвинутой от примыкающих к зоне застройки пр-та «Красного знамени» и ул. Некрасовской.

Однако основным вопросом, который рассматривал на этот раз градосовет, был довольно крупный проект, «весом в пару городских бюджетов» – это «Архитектурная концепция проектного решения планировки территории на северном берегу б. Золотой Рог в г. Владивостоке с размещением культурно-выставочного музея Военно-морского флота». Причем было представлено пять вариантов такого решения – два, выполненных местными силами, два – московскими проектировщиками и один – южнокорейскими.

Выполненные по заказу ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» работы предполагают, что территория между бухтой и ул. Светланской длиной около 4 км и шириной до 800 метров должна стать большой общественно-деловой зоной, где со временем должны найти себе работу около 20 тыс. человек – это примерно столько же, сколько здесь на «Дальзаводе» и на военных предприятиях работало в дореформенное время. Кроме того, по ней обязательно параллельно ул. Светланской должна пройти 4-полосная городская дорога.

В итоге обсуждения работы всех коллективов проектировщиков получили высокую оценку главы администрации Игоря ПУШКАРЕВА, и была отмечена необходимость «синтеза» наработанного материала, чтобы выработать наиболее оптимальный путь для реконструкции этой важной городской территории. Профессор ДВГТУ Валерий МООР предложил, кстати, создать для продолжения работы над проектом совместное предприятие, включив в него всех, кто уже принял участие в работе над концепцией.