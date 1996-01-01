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Мэрия готовит наградные списки и медали

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Жителям Владивостока, внесшим свой вклад в развитие города, а также почетным гостям из других регионов торжественно вручат медали «150 лет Владивостоку». Уже сейчас изготовлен и утвержден художественный эскиз этого памятного знака.

Известный приморский фалерист-исследователь, профессор Академии безопасности (Москва) Сергей Шишков совместно с художником Юрием Ахмедшиным еще в прошлом году подготовили эскиз и даже сделали одну пробную медаль, которая и была предложена комитету по проведению праздника. В этом году эскиз медали был утвержден главой города Игорем Пушкарёвым.

Памятная медаль представляет собой подвеску из латунного сплава, с одной стороны которой выгравирован герб города и даты: 1860 - 2010; с другой - стела и надпись -  «150 лет Владивостоку». Никаких особых привилегий этот знак не несет, он является сувениром на память. Всего к юбилею города планируется выпустить 5000 таких медалей. Наградные списки сейчас готовятся в администрации Владивостока. Также к юбилейной медали будет приложен специальный футляр и удостоверение.

Нужно отметить, что этот памятный знак - далеко не первая работа Сергея Шишкова. Им был разработан эскиз медали к 70-летию Приморского края. А в 2009 году ему доверили разработать орден Александр Невского для Русской православной церкви.

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