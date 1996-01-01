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Томас Армбрустер попрощался с Владивостоком
«ЗР» задал несколько вопросов на прощание.
- Чего вы ждете от «перезагрузки» отношений России и США?
- Это хорошее начало. Приход новой администрации - это всегда и новый шанс «перезагрузить» взаимоотношения. Но мы также должны помнить, что многие успешные аспекты российско-американских отношений имеют глубокие корни. Например, наше сотрудничество в космосе. Мы работаем как одна команда на Международной космической станции (МКС). Или бизнес: проект Superject в Комсомольске-на-Амуре имеет серьезную американскую составляющую.
По сути, перезагрузка включает в себя деятельность множества рабочих групп, и это значит, что мы можем добиваться прогресса не только в области ядерного оружия, но и в вопросах таможни и тарифов, виз, усыновления и многих других очень важных проблем. Для того чтобы перезагрузка произошла, надо проделать очень много работы. Но я рад, что мы стали на путь прагматичного подхода.
- Как, на ваш взгляд, саммит АТЭС повлияет на роль России в АТР?
- Думаю, что это великолепная возможность для России продемонстрировать богатство Дальнего Востока. Не только природных ресурсов, но и в области человеческого потенциала. У меня всегда оставалось прекрасное впечатление от встреч с местной молодежью. Регион отличается хорошей, высокообразованной рабочей силой, и, я надеюсь, форум АТЭС создаст больше карьерных возможностей для этих ярких молодых людей. Форум предоставляет также шанс дальнейшей интеграции для всего региона в целом. В частности, позволит подойти к выработке общепринятых стандартов в отношении важнейших проблем, таких, например, как защита экологии. АТЭС также привлечет внимание и к природе региона, к тем же амурским тиграм, роскошному дару местной тайги.
- Как бы вы оценили перспективы Дальнего Востока по окончании саммита АТЭС-2012?
- Если Россия действительно сумеет «расстелить ковровую дорожку» на пути международного партнерства, то позитивные изменения не заставят себя ждать. Это требует создания необходимого уровня обоюдного доверия. Думаю, Россия сумеет продемонстрировать его во время Форума. Инфраструктурные проекты очень впечатляют, но, полагаю, не надо пытаться впечатлить инвесторов объемами текущего развития, а надо постараться привлечь их к участию в будущих проектах. Принимать Форум АТЭС - это инвестиции в будущее. Решение провести его во Владивостоке было очень мудрым, и я очень надеюсь, что регион сумеет извлечь из него максимальную пользу. Хочу пожелать организаторам успехов во всем и надеюсь, что американские инвесторы приедут на Форум и будут заинтригованы открывающимися возможностями.
- Как иностранные инвесторы относятся к работе на Дальнем Востоке РФ?
- Компании, которые здесь работают, в целом чувствуют себя неплохо. У них хорошие российские партнеры, и они знают, как добиваться успеха. Следующей задачей должно стать привлечение новой волны инвесторов. Либо с Западного побережья США, либо же это могут быть компании, уже работающие в европейской части России. Мне безразлично, откуда они будут, - я просто очень надеюсь, что они придут на Дальний Восток!
Существует целый ряд историй успеха, есть и случаи, когда результат неясен. Например, Global Forestry Management Group, которая работала в порту Совгавань, инвестировала значительные капиталы в порт, и они надеются, что их уход из России будет взаимовыгодным и справедливым. А пока же компании приходится вести ожесточенные споры. Я надеюсь, это тоже станет историей успеха, и мы сможем привлекать американских инвесторов, продемонстрировав им, что инвестиционные риски здесь вполне управляемы.
ДосьеВременно, до осени 2010 г. Томаса Армбрустера будет замещать Патриция МИЛЛЕР – руководитель административного отдела генконсульства США во Владивостоке. А в сентябре ее сменит занимающая сейчас должность временного поверенного в делах в посольстве США в Ашхабаде (Туркменистан) Сильвия Рид КУРРАН, которая и станет новым Генеральным консулом США во Владивостоке.
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