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Депутаты правили бюджет
З декабря 2004 года состоялось внеочередное заседание Законодательной думы Хабаровского края. Основным докладчиком выступил председатель Комитета по бюджету, финансовому регулированию и налоговой политике Александр ГРОМОВ.
Наиболее значимыми вопросами, стоявшими на повестке дня, были утверждение во втором чтении бюджета края на 2005 год с учетом поправок, внесенных бюджетным комитетом в первоначальную редакцию, и принятие обращения к органам исполнительной власти края и города о необходимости немедленного изыскания средств на погашение 2-х месячной задолженности работникам здравоохранения краевого центра.
Поправки в проект краевого бюджета, одобренные вышеупомянутым комитетом, затронули прежде всего доходную часть краевого бюджета. Вследствие принятия на краевой бюджет ряда дополнительных расходов, ранее учтенных в местных бюджетах, в новой редакции данного нормативного документа было зафиксировано увеличение статьи доходов и нормативных отчислений на общую сумму в 435 865 тыс. руб.
Дополнительно произошло увеличение статьи доходов от предпринимательской деятельности на 74 123 тыс. руб. в связи с переводом на краевое финансирование учреждений среднего и профессионального образования. Значительные изменения коснулись и доходной части "Сметы доходов и расходов целевого бюджетного дорожного фонда на 2005 год". Она была увеличена на 220 000 тыс. руб. за счет субсидии из средств Федерального фонда регионального развития. Принятие краевого бюджета в окончательном третьем чтении предположительно состоится на заседании Думы 17декабря 2004 года. До этого времени должно пройти, по меньшей мере, два заседания бюджетного комитета, на которых будут обсуждаться поправки, касающиеся деятельности правоохранительных органов, развития сельского хозяйства и железнодорожного транспорта.
Что касается обращения законодателей к органам исполнительной власти, то поводом для принятия столь неординарных мер по вопросу выплаты заработной платы работникам медицинских учреждений города стало решение президиума краевого профсоюза медиков от 30 ноября 2004 года о пикетировании 7 декабря здания мэрии Хабаровска. В случае непогашения существующей задолженности 9 декабря муниципальные медики намерены приостановить работу. Накануне собрания профсоюзного президиума народные избранники тщетно пытались найти решение данной проблемы на заседании бюджетного комитета. Но поскольку вынесение окончательного судебного решения в пользу одной из сторон - города или края - до сих пор не состоялось и может затянуться на неопределенный срок (судебная тяжба длится уже несколько месяцев), депутаты обратились к органам исполнительной власти помочь в решении этой непростой проблемы. Кто виноват и кто понесет ответственность - это вопросы, которые "есть не хотят", а вот люди хотят, и помогать в первую очередь надо им. Этим руководствовались народные избранники при голосовании за данное обращение.
Причина возникшей на сегодня задолженности работникам здравоохранения города - потеря 75 млн руб., занесенных краевыми законодателями в бюджет 2004 года в качестве расходов краевого центра на финансирование страховых выплат в Фонд обязательного медицинского страхования, но не учтенных в городском бюджете 2004 года в качестве таковых.
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