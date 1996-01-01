Цена депутатского «вето»

Четыре года назад и.о. главы Дальнегорского городского округа Александром ТЕРЕБИЛОВЫМ был подписан муниципальный контракт на содержание общежитий, в том числе оплате тепловой энергии. Цена этого решения обошлась казне Дальнегорска в 1869,3 тыс. руб.

В 2008 г. КГУП подал иск в арбитражный суд с требованием погасить задолженность за общежития и предъявил администрации ДГО исполнительный лист. И на заседании думы был поставлен вопрос о корректировке бюджета с тем, чтобы погасить долги «Примтеплоэнерго». Однако депутаты не согласились. В роли одно го из инициаторов отказа выступил тот самый Теребилов, теперь в статусе депутата. Между тем, отказ от уплаты долгов чреват для Дальнегорска. Может повториться ситуация прошлого года, когда в летний период котельные и другие объекты тепловой сети содержались за счет и без того тощей казны округа. Деньги со счетов администрации ДГО все равно будут сняты, уже в принудительном порядке, но лето вновь потеряют на разборки с монополистом. Подоплеку думского «вето» наблюдатели видят в политических играх.