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Дума Надеждинского района предложила сотрудничество Приморскстату
Подготовка к Всероссийской переписи населения, которая пройдет 14-25 октября 2010 года, выходит на финишную прямую.
Руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю Виктор ШАПОВАЛОВ посетил Надеждинский район по приглашению председателя районной думы Валентина ПАКА. Здесь Виктор Федорович провел совещание с представителями органов местного самоуправления.
Как выяснилось, вопросов, касающихся предстоящей переписи, достаточно. Остаются неясными не только организационные моменты, но и проблема информированности населения. Председатель Думы Надежинского района Валентин Пак предложил сотрудничество отдела статистики и депутатов думы. Депутаты знают свои округа и могут проводить эффективную работу на местах.
На совещании был подписан протокол о сотрудничестве между Приморскстатом и Думой Надеждинского района. На основе этого документа разрабатывается программа совместных мероприятий по подготовке к переписи. В рамках программы для депутатов будет проведен информационный семинар с участием специалистов госстатистики. Сотрудничество статистики и народных избранников Надеждинского района послужит примером для других муниципальных образований края.
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